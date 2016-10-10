藤本（尽誠高）石黒（百十四銀行）Ｖ　男女単　全日本卓球県予選

卓球の全日本選手権県予選は9日、三豊市総合体育館で男女のシングルスなど5種目を行った。シングルス男子は藤本聖也（尽誠高）、同女子は石黒真弓（百十四銀行）が制した。シングルスは男女とも上位2人、ダブルスは男女、混合のいずれも優勝ペアが全国大会（来年1月16〜22日・東京体育館）に出場する。



▽男子シングルス決勝リーグ

割石（尽誠高） 3―2 児玉（高知工科大）

山浦（マキタ） 3―2 藤本（尽誠高）

割石 3―2 山浦

藤本 3―0 児玉

藤本 3―1 割石

山浦 3―1 児玉

▽順位 （1）藤本聖也2勝1敗（2）山浦2勝1敗（3）割石2勝1敗（4）児玉3敗＝同勝敗順位は3者間のセット率による

▽同ダブルス準々決勝

児玉（高知工科大）藤本（尽誠高） 3―1 鶴見（松山大）森永（ZERO・TTC）

木村（中京学院大）山下（岡山商大） 3―1 山浦（マキタ）高橋（高松商高）

飯塚・池田（卓球家ク） 3―1 吉田・井上（尽誠高）

新山（国学院大）小川（龍谷大） 3―2 七條・川原（ASC）

▽準決勝

児玉・藤本 3―2 木村・山下

新山・小川 3―0 飯塚・池田

▽決勝

児玉・藤本 3（8―11）2 新山・小川

（11―9）

（10―12）

（11―8）

（11―9）

▽女子シングルス決勝リーグ

増田（百十四銀行） 3―0 児玉（高知工科大）

石黒（百十四銀行） 3―2 槙尾（百十四銀行）

児玉 3―0 石黒

槙尾 3―1 増田

槙尾 3―1 児玉

石黒 3―1 増田

▽順位 （1）石黒真弓2勝1敗（2）槙尾2勝1敗（3）増田1勝2敗（4）児玉1勝2敗＝同勝敗順位は直接対決の成績による

▽同ダブルス準々決勝

蓮井・大西（百十四銀行） 3―0 中山（京産大）岡崎（高松商高）

児玉（高知工科大）山下（近大） 3―0 三笘（四学香川西高）伊藤百（ヴィスポことひら）

松山・増田（百十四銀行） 3―1 三谷紗（四学香川西高）大西（ヴィスポことひら）

槙尾・石黒（百十四銀行） 3―0 福永（岡山商科大）地下（五峯ク）

▽準決勝

蓮井・大西 3―2 児玉・山下

槙尾・石黒 3―1 松山・増田

▽決勝

槙尾・石黒 3（23―21）0 蓮井・大西

（11―6）

（11―2）

▽混合ダブルス準々決勝

児玉梨児玉飛（高知工科大） 3―1 池田（卓球家ク）大西（卓球家Jr．）

藤本（尽誠高）増田（百十四銀行） 3―1 亀井（龍谷大）山下（近大）

筧（ASC）中山（京産大） 3―1 鶴見（松山大）松本（神戸松蔭女学院大）

阿部（ZERO・TTC）三笘（四学香川西高） 3―2 木村（中京学院大）大西（百十四銀行）

▽準決勝

藤本・増田 3―1 児玉梨・児玉飛

阿部・三笘 3―1 筧・中山

▽決勝

藤本・増田 3（11―5）0 阿部・三笘

（11―3）

（11―7）