藤本（尽誠高）石黒（百十四銀行）Ｖ　男女単　全日本卓球県予選

卓球の全日本選手権県予選は9日、三豊市総合体育館で男女のシングルスなど5種目を行った。シングルス男子は藤本聖也（尽誠高）、同女子は石黒真弓（百十四銀行）が制した。シングルスは男女とも上位2人、ダブルスは男女、混合のいずれも優勝ペアが全国大会（来年1月16〜22日・東京体育館）に出場する。
▽男子シングルス決勝リーグ
割石（尽誠高） 3―2 児玉（高知工科大）
山浦（マキタ） 3―2 藤本（尽誠高）
割石 3―2 山浦
藤本 3―0 児玉
藤本 3―1 割石
山浦 3―1 児玉
▽順位 （1）藤本聖也2勝1敗（2）山浦2勝1敗（3）割石2勝1敗（4）児玉3敗＝同勝敗順位は3者間のセット率による
▽同ダブルス準々決勝
児玉（高知工科大）藤本（尽誠高） 3―1 鶴見（松山大）森永（ZERO・TTC）
木村（中京学院大）山下（岡山商大） 3―1 山浦（マキタ）高橋（高松商高）
飯塚・池田（卓球家ク） 3―1 吉田・井上（尽誠高）
新山（国学院大）小川（龍谷大） 3―2 七條・川原（ASC）
▽準決勝
児玉・藤本 3―2 木村・山下
新山・小川 3―0 飯塚・池田
▽決勝
児玉・藤本 3（8―11）2 新山・小川
（11―9）
（10―12）
（11―8）
（11―9）
▽女子シングルス決勝リーグ
増田（百十四銀行） 3―0 児玉（高知工科大）
石黒（百十四銀行） 3―2 槙尾（百十四銀行）
児玉 3―0 石黒
槙尾 3―1 増田
槙尾 3―1 児玉
石黒 3―1 増田
▽順位 （1）石黒真弓2勝1敗（2）槙尾2勝1敗（3）増田1勝2敗（4）児玉1勝2敗＝同勝敗順位は直接対決の成績による
▽同ダブルス準々決勝
蓮井・大西（百十四銀行） 3―0 中山（京産大）岡崎（高松商高）
児玉（高知工科大）山下（近大） 3―0 三笘（四学香川西高）伊藤百（ヴィスポことひら）
松山・増田（百十四銀行） 3―1 三谷紗（四学香川西高）大西（ヴィスポことひら）
槙尾・石黒（百十四銀行） 3―0 福永（岡山商科大）地下（五峯ク）
▽準決勝
蓮井・大西 3―2 児玉・山下
槙尾・石黒 3―1 松山・増田
▽決勝
槙尾・石黒 3（23―21）0 蓮井・大西
（11―6）
（11―2）
▽混合ダブルス準々決勝
児玉梨児玉飛（高知工科大） 3―1 池田（卓球家ク）大西（卓球家Jr．）
藤本（尽誠高）増田（百十四銀行） 3―1 亀井（龍谷大）山下（近大）
筧（ASC）中山（京産大） 3―1 鶴見（松山大）松本（神戸松蔭女学院大）
阿部（ZERO・TTC）三笘（四学香川西高） 3―2 木村（中京学院大）大西（百十四銀行）
▽準決勝
藤本・増田 3―1 児玉梨・児玉飛
阿部・三笘 3―1 筧・中山
▽決勝
藤本・増田 3（11―5）0 阿部・三笘
（11―3）
（11―7）