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藤本（尽誠高）石黒（百十四銀行）Ｖ　男女単　全日本卓球県予選

2016/10/10 09:31

　卓球の全日本選手権県予選は9日、三豊市総合体育館で男女のシングルスなど5種目を行った。シングルス男子は藤本聖也（尽誠高）、同女子は石黒真弓（百十四銀行）が制した。シングルスは男女とも上位2人、ダブルスは男女、混合のいずれも優勝ペアが全国大会（来年1月16〜22日・東京体育館）に出場する。

　▽男子シングルス決勝リーグ
割石（尽誠高）　3―2　児玉（高知工科大）
山浦（マキタ）　3―2　藤本（尽誠高）
割石　3―2　山浦
藤本　3―0　児玉
藤本　3―1　割石
山浦　3―1　児玉
　▽順位　（1）藤本聖也2勝1敗（2）山浦2勝1敗（3）割石2勝1敗（4）児玉3敗＝同勝敗順位は3者間のセット率による
　▽同ダブルス準々決勝
児玉（高知工科大）藤本（尽誠高）　3―1　鶴見（松山大）森永（ZERO・TTC）
木村（中京学院大）山下（岡山商大）　3―1　山浦（マキタ）高橋（高松商高）
飯塚・池田（卓球家ク）　3―1　吉田・井上（尽誠高）
新山（国学院大）小川（龍谷大）　3―2　七條・川原（ASC）
　▽準決勝
児玉・藤本　3―2　木村・山下
新山・小川　3―0　飯塚・池田
　▽決勝
児玉・藤本　3（8―11）2　新山・小川
　　　　　　（11―9）
　　　　　　（10―12）
　　　　　　（11―8）
　　　　　　（11―9）
　▽女子シングルス決勝リーグ
増田（百十四銀行）　3―0　児玉（高知工科大）
石黒（百十四銀行）　3―2　槙尾（百十四銀行）
児玉　3―0　石黒
槙尾　3―1　増田
槙尾　3―1　児玉
石黒　3―1　増田
　▽順位　（1）石黒真弓2勝1敗（2）槙尾2勝1敗（3）増田1勝2敗（4）児玉1勝2敗＝同勝敗順位は直接対決の成績による
　▽同ダブルス準々決勝
蓮井・大西（百十四銀行）　3―0　中山（京産大）岡崎（高松商高）
児玉（高知工科大）山下（近大）　3―0　三笘（四学香川西高）伊藤百（ヴィスポことひら）
松山・増田（百十四銀行）　3―1　三谷紗（四学香川西高）大西（ヴィスポことひら）
槙尾・石黒（百十四銀行）　3―0　福永（岡山商科大）地下（五峯ク）
　▽準決勝
蓮井・大西　3―2　児玉・山下
槙尾・石黒　3―1　松山・増田
　▽決勝
槙尾・石黒　3（23―21）0　蓮井・大西
　　　　　　　（11―6）
　　　　　　　（11―2）
　▽混合ダブルス準々決勝
児玉梨児玉飛（高知工科大）　3―1　池田（卓球家ク）大西（卓球家Jr．）
藤本（尽誠高）増田（百十四銀行）　3―1　亀井（龍谷大）山下（近大）
筧（ASC）中山（京産大）　3―1　鶴見（松山大）松本（神戸松蔭女学院大）
阿部（ZERO・TTC）三笘（四学香川西高）　3―2　木村（中京学院大）大西（百十四銀行）
　▽準決勝
藤本・増田　3―1　児玉梨・児玉飛
阿部・三笘　3―1　筧・中山
　▽決勝
藤本・増田　3（11―5）0　阿部・三笘
　　　　　　　（11―3）
　　　　　　　（11―7）

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