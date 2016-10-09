希望郷いわて国体第８日　空手　成年男子個人組手軽量級　鹿谷（九産大＝高松中央高出）少年女子個人形 国広（坂出高）５位

（岩手県営武道館）

▽成年男子組手個人軽量級決勝

船橋真道（大阪・近大） 8―0 北山到（岩手・カットクラブドゥーダ）

（船橋は北山の棄権による8ポイント勝ち）

▽成年男子組手個人軽量級3位決定戦

仲程（沖縄・拳龍同志会） 5―0 佐合（東京・高栄警備保障）

▽成年男子組手個人中量級決勝

葭矢雄太（大阪・近大） 2―0 佐々木優太（岩手・YDKコミュニケーションズ）

▽成年男子組手個人中量級3位決定戦

中島（京都・京産大） 4―3 牛島（熊本・近大）

▽成年男子組手個人重量級決勝

石塚将也（岩手・盛岡市役所） 8―0 工藤開（大阪・近大大学院）

▽成年男子組手個人重量級3位決定戦

釜口（京都・京産大） 5―1 郡市（和歌山・関西電力）

▽成年女子組手個人決勝

斉藤綾夏（山口・近大） 1―0 東海志保（京都・同大）

▽成年女子組手個人3位決定戦

五明（岐阜・西濃運輸） 5―2 北山（岩手・日体大）

▽少年男子形決勝

山中望未（埼玉・立教新座高） 4―1 冨沢拳真（岩手・大船渡高）

▽少年男子形3位決定戦

田中（京都・大阪学芸高） 4―1 佐藤（兵庫・鳴尾高）

▽少年女子形決勝

宇海水稀（山梨・日本航空高） 4―1 尾野真歩（東京・日大鶴ケ丘高）

▽少年女子形3位決定戦

籔本（石川・小松大谷高） 5―0 野田（岩手・釜石高）



…県勢の成績…

▽成年男子組手個人軽量級1回戦

鹿谷直樹（香川・九産大） 3―0 秋田大輝（三重・皇学館大）

▽同2回戦

鹿谷直樹（香川・九産大） 2―2判定勝ち 池田光希（石川・京産大）

▽同3回戦

鹿谷直樹（香川・九産大） 3―2 井本匠（和歌山・箕島高教）

▽同準々決勝

船橋真道（大阪・近大） 4―0 鹿谷直樹（香川・九産大）

▽同組手個人中量級1回戦

中島啓太（京都・京産大） 8―8判定勝ち 鎌田瑛伍（香川・近大）

▽同組手個人重量級1回戦

白水孝俊（福岡・九産大） 8―0 小野楓（香川・中京学院大）

（白水は小野の棄権による8ポイント勝ち）

▽成年女子組手個人1回戦

竹中梓（香川・強者） 1―1判定勝ち 吹上暁海（鹿児島・九産大）

▽同2回戦

竹中梓（香川・強者） 3―2 高橋千春（宮城・東北福祉大）

▽同3回戦

東海志保（京都・同大） 3―0 竹中梓（香川・強者）

▽少年男子形2回戦

大蔵貫太（長野・松本工高） 4―1 山本理央（香川・高松中央高）

▽少年女子形1回戦

国広光（香川・坂出高） 4―1 平田萌恵（北海道・北星学園女高）

▽同2回戦

国広光（香川・坂出高） 3―2 山田瑞稀（静岡・御殿場西高）

▽同準々決勝

野田有彩（岩手・釜石高） 5―0 国広光（香川・坂出高）



初の入賞うれしい

空手成年男子個人組手軽量級・鹿谷直樹（九産大＝5位入賞し）高校時代を含め、個人初の入賞。うれしい。中段突きをタイミングよく打てて、3回戦では勝ったことのない相手に勝てた。恩師でもある崎山先生の前で結果を出せて良かった。



力強い演技できた

空手少年女子個人形・国広光（坂出高＝5位に入り）3年連続で出場した国体で初めて入賞できてよかった。準々決勝は負けてしまったけど、最後まで自信を持って、自分らしく正確で力強い演技ができた。今後も空手を続けていきたい。