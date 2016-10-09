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希望郷いわて国体第８日　空手　成年男子個人組手軽量級　鹿谷（九産大＝高松中央高出）少年女子個人形 国広（坂出高）５位

2016/10/09 09:52

（岩手県営武道館）
　▽成年男子組手個人軽量級決勝
船橋真道（大阪・近大）　8―0　北山到（岩手・カットクラブドゥーダ）
（船橋は北山の棄権による8ポイント勝ち）
　▽成年男子組手個人軽量級3位決定戦
仲程（沖縄・拳龍同志会）　5―0　佐合（東京・高栄警備保障）
　▽成年男子組手個人中量級決勝
葭矢雄太（大阪・近大）　2―0　佐々木優太（岩手・YDKコミュニケーションズ）
　▽成年男子組手個人中量級3位決定戦
中島（京都・京産大）　4―3　牛島（熊本・近大）
　▽成年男子組手個人重量級決勝
石塚将也（岩手・盛岡市役所）　8―0　工藤開（大阪・近大大学院）
　▽成年男子組手個人重量級3位決定戦
釜口（京都・京産大）　5―1　郡市（和歌山・関西電力）
　▽成年女子組手個人決勝
斉藤綾夏（山口・近大）　1―0　東海志保（京都・同大）
　▽成年女子組手個人3位決定戦
五明（岐阜・西濃運輸）　5―2　北山（岩手・日体大）
　▽少年男子形決勝
山中望未（埼玉・立教新座高）　4―1　冨沢拳真（岩手・大船渡高）
　▽少年男子形3位決定戦
田中（京都・大阪学芸高）　4―1　佐藤（兵庫・鳴尾高）
　▽少年女子形決勝
宇海水稀（山梨・日本航空高）　4―1　尾野真歩（東京・日大鶴ケ丘高）
　▽少年女子形3位決定戦
籔本（石川・小松大谷高）　5―0　野田（岩手・釜石高）

…県勢の成績…
　▽成年男子組手個人軽量級1回戦
鹿谷直樹（香川・九産大）　3―0　秋田大輝（三重・皇学館大）
　▽同2回戦
鹿谷直樹（香川・九産大）　2―2判定勝ち　池田光希（石川・京産大）
　▽同3回戦
鹿谷直樹（香川・九産大）　3―2　井本匠（和歌山・箕島高教）
　▽同準々決勝
船橋真道（大阪・近大）　4―0　鹿谷直樹（香川・九産大）
　▽同組手個人中量級1回戦
中島啓太（京都・京産大）　8―8判定勝ち　鎌田瑛伍（香川・近大）
　▽同組手個人重量級1回戦
白水孝俊（福岡・九産大）　8―0　小野楓（香川・中京学院大）
（白水は小野の棄権による8ポイント勝ち）
　▽成年女子組手個人1回戦
竹中梓（香川・強者）　1―1判定勝ち　吹上暁海（鹿児島・九産大）
　▽同2回戦
竹中梓（香川・強者）　3―2　高橋千春（宮城・東北福祉大）
　▽同3回戦
東海志保（京都・同大）　3―0　竹中梓（香川・強者）
　▽少年男子形2回戦
大蔵貫太（長野・松本工高）　4―1　山本理央（香川・高松中央高）
　▽少年女子形1回戦
国広光（香川・坂出高）　4―1　平田萌恵（北海道・北星学園女高）
　▽同2回戦
国広光（香川・坂出高）　3―2　山田瑞稀（静岡・御殿場西高）
　▽同準々決勝
野田有彩（岩手・釜石高）　5―0　国広光（香川・坂出高）

初の入賞うれしい
　空手成年男子個人組手軽量級・鹿谷直樹（九産大＝5位入賞し）高校時代を含め、個人初の入賞。うれしい。中段突きをタイミングよく打てて、3回戦では勝ったことのない相手に勝てた。恩師でもある崎山先生の前で結果を出せて良かった。

力強い演技できた
　空手少年女子個人形・国広光（坂出高＝5位に入り）3年連続で出場した国体で初めて入賞できてよかった。準々決勝は負けてしまったけど、最後まで自信を持って、自分らしく正確で力強い演技ができた。今後も空手を続けていきたい。

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