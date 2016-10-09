希望郷いわて国体第８日　空手　成年男子個人組手軽量級　鹿谷（九産大＝高松中央高出）少年女子個人形 国広（坂出高）５位

（岩手県営武道館）
▽成年男子組手個人軽量級決勝
船橋真道（大阪・近大） 8―0 北山到（岩手・カットクラブドゥーダ）
（船橋は北山の棄権による8ポイント勝ち）
▽成年男子組手個人軽量級3位決定戦
仲程（沖縄・拳龍同志会） 5―0 佐合（東京・高栄警備保障）
▽成年男子組手個人中量級決勝
葭矢雄太（大阪・近大） 2―0 佐々木優太（岩手・YDKコミュニケーションズ）
▽成年男子組手個人中量級3位決定戦
中島（京都・京産大） 4―3 牛島（熊本・近大）
▽成年男子組手個人重量級決勝
石塚将也（岩手・盛岡市役所） 8―0 工藤開（大阪・近大大学院）
▽成年男子組手個人重量級3位決定戦
釜口（京都・京産大） 5―1 郡市（和歌山・関西電力）
▽成年女子組手個人決勝
斉藤綾夏（山口・近大） 1―0 東海志保（京都・同大）
▽成年女子組手個人3位決定戦
五明（岐阜・西濃運輸） 5―2 北山（岩手・日体大）
▽少年男子形決勝
山中望未（埼玉・立教新座高） 4―1 冨沢拳真（岩手・大船渡高）
▽少年男子形3位決定戦
田中（京都・大阪学芸高） 4―1 佐藤（兵庫・鳴尾高）
▽少年女子形決勝
宇海水稀（山梨・日本航空高） 4―1 尾野真歩（東京・日大鶴ケ丘高）
▽少年女子形3位決定戦
籔本（石川・小松大谷高） 5―0 野田（岩手・釜石高）
…県勢の成績…
▽成年男子組手個人軽量級1回戦
鹿谷直樹（香川・九産大） 3―0 秋田大輝（三重・皇学館大）
▽同2回戦
鹿谷直樹（香川・九産大） 2―2判定勝ち 池田光希（石川・京産大）
▽同3回戦
鹿谷直樹（香川・九産大） 3―2 井本匠（和歌山・箕島高教）
▽同準々決勝
船橋真道（大阪・近大） 4―0 鹿谷直樹（香川・九産大）
▽同組手個人中量級1回戦
中島啓太（京都・京産大） 8―8判定勝ち 鎌田瑛伍（香川・近大）
▽同組手個人重量級1回戦
白水孝俊（福岡・九産大） 8―0 小野楓（香川・中京学院大）
（白水は小野の棄権による8ポイント勝ち）
▽成年女子組手個人1回戦
竹中梓（香川・強者） 1―1判定勝ち 吹上暁海（鹿児島・九産大）
▽同2回戦
竹中梓（香川・強者） 3―2 高橋千春（宮城・東北福祉大）
▽同3回戦
東海志保（京都・同大） 3―0 竹中梓（香川・強者）
▽少年男子形2回戦
大蔵貫太（長野・松本工高） 4―1 山本理央（香川・高松中央高）
▽少年女子形1回戦
国広光（香川・坂出高） 4―1 平田萌恵（北海道・北星学園女高）
▽同2回戦
国広光（香川・坂出高） 3―2 山田瑞稀（静岡・御殿場西高）
▽同準々決勝
野田有彩（岩手・釜石高） 5―0 国広光（香川・坂出高）
初の入賞うれしい
空手成年男子個人組手軽量級・鹿谷直樹（九産大＝5位入賞し）高校時代を含め、個人初の入賞。うれしい。中段突きをタイミングよく打てて、3回戦では勝ったことのない相手に勝てた。恩師でもある崎山先生の前で結果を出せて良かった。
力強い演技できた
空手少年女子個人形・国広光（坂出高＝5位に入り）3年連続で出場した国体で初めて入賞できてよかった。準々決勝は負けてしまったけど、最後まで自信を持って、自分らしく正確で力強い演技ができた。今後も空手を続けていきたい。