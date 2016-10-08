希望郷いわて国体第７日　ゴルフ　少年男子１７位

（岩手沼宮内CCほか）

▽成年男子団体最終成績 （1）千葉428（212、216＝小泉正樹75、宮内孝輔70、櫛山勝弘71）（2）奈良431（3）岐阜432

（千葉は6年ぶり3度目の優勝）

▽成年男子個人最終成績 （1）小川貴大（愛媛）136（70、66）（2）阿久津（栃木）138（2）西村（奈良）138（2）大嶋（岡山）138

▽女子団体最終成績 （1）茨城441（219、222＝金沢志奈74、稲見萌寧76、小滝水音72）（2）新潟444（2）兵庫444

（茨城は2年連続2度目の優勝）

▽女子個人最終成績 （1）瀬賀百花（新潟）144（72、72）（1）古川莉月愛（岐阜）144（71、73）（3）政田（北海道）145（3）長野（千葉）145（3）原（神奈川）145

▽少年男子団体最終成績 （1）大阪436（223、213＝蝉川泰果68、小木野太優69、平田憲聖76）（2）兵庫442（3）広島444

（大阪は初優勝）

▽少年男子個人最終成績 （1）蝉川泰果（大阪）137（69、68）（2）砂川（兵庫）140（3）内田（栃木）143（3）竹田（奈良）143



…県勢の成績…

▽成年男子団体最終成績 （30）香川464（233、231＝東大智81、三木一外73、谷本伊知郎77）

▽同個人最終成績 （30）谷本伊知郎146（69、77、37、40）（92）三木一外156（83、73、38、35）（119）東大智162（81、81、42、39）

▽女子団体最終成績 （24）香川473（232、241＝後藤田寧々79、岡田清楓79、堂西亜希子83）

▽同個人最終成績 （59）後藤田寧々156（77、79、40、39）（59）岡田清楓156（77、79、37、42）（89）堂西亜希子161（78、83、38、45）

▽少年男子団体最終成績 （17）香川461（227、234＝黒川航輝74、加藤渉79、丸山翼81）

▽同個人最終成績 （16）黒川航輝148（74、74、37、37）（39）加藤渉153（74、79、41、38）（75）丸山翼160（79、81、45、36）