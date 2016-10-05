希望郷いわて国体第４日　セーリング　記録

（宮古市リアスハーバー宮古沖）

▽成年男子470級最終成績 （1）佐賀（岡田、宮口）13点（2）兵庫15点（3）和歌山18点

▽成年男子レーザー級最終成績 （1）南里研二（三重・三重県体協）15点（2）瀬川（鳥取・米子産業体育館）19点（3）樋口（神奈川・神奈川県連盟）29点

▽成年男子ウインドサーフィン級最終成績 （1）富沢慎（新潟・トヨタ自動車東日本）19点（2）山崎（神奈川・横浜市消防局）21点（3）尾川（和歌山・島精機製作所）23点

▽成年女子ウインドサーフィン級最終成績 （1）小嶺恵美（愛媛・一宮グループ）5点（2）小菅（新潟・新潟県体協）13点（3）須長（東京・ミキハウス）14点

▽少年男子420級最終成績 （1）山口（松尾、三浦）6点（2）茨城19点（3）岩手25点

▽少年男子レーザーラジアル級最終成績 （1）鈴木義弘（山口・光高）7点（2）高山（神奈川・金井高）13点（3）下石（福岡・西南学院高）26点



…香川県勢の成績…

▽成年男子470級最終成績 （19）香川（赤尾、太田）86点

▽同レーザー級最終成績 （30）九冨潤一郎（アグロカネショウ）130点

▽同ウインドサーフィン級最終成績 （24）上田武司（タダノ）112点

▽成年女子セーリングスピリッツ級4日までの成績 （21）香川（川筋、多田）74点

▽少年男子420級最終成績 （19）香川（石井、野口）80点

▽同レーザーラジアル級最終成績 （16）長谷川真大（木太中）63点

▽少年女子420級4日までの成績 （8）香川（長岡、森）30点

▽同レーザーラジアル級4日までの成績 （14）森井愛（高松商高）51点