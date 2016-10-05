天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

希望郷いわて国体第４日　馬術　記録

2016/10/05 09:31

（奥州市水沢競馬場）
　▽成年男子国体総合馬術（減点法）（1）細野茂之（東京・将軍I）42・1点（馬場馬術42・1、障害飛越0）（2）楠木（北海道・フェアバンクスカーゴ）47・8点（3）佐藤（長野・黒姫）51・5点
　▽成年男子自由演技馬場馬術（得点率）（1）林伸伍（北海道・ラフマニノフ）69・150（2）下田（東京・ロリオット）69・000（3）松元（神奈川・ドゥプロ）67・800
　▽成年女子標準障害飛越（減点法）（1）福島章（千葉・ヴェリシナ）0点、1分6秒59（2）原田（鹿児島・ディナスティ）0点、1分7秒55（3）広田（栃木・ライフ・イズ・ビューティフル）0点、1分9秒67
　▽少年二段階障害飛越（減点法）（1）八谷萌絵（山口・ラベンダーブルー）0点、25秒77（2）高橋（岡山・ドゥウイネッテ）0点、26秒51（3）上田（福井・エイプリルズパラント）4点、26秒12
　（1、2位はタイム差による）
　▽少年リレー　（1）千葉（木村・ヴェリシナ、下野・ブラディー）1分5秒20（加算秒数0）（2）埼玉1分9秒00（3）岡山1分9秒02

…香川県勢の成績…
　▽少年二段階障害飛越（減点法）（9）小原翔（ロメオ・レジェンダ）＝第2段階に進出できず

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. ４強出そろう　英明８回猛攻　三本松、…
  2. カマタマ連勝逃す　Ｊ２リーグ…
  3. 希望郷いわて国体第２日　ソフトテニス…
  4. 四国六大学野球　香川大２部降格　入れ…
  5. 四学香川西　決勝に進出　秋季高校軟式…
  6. 卓球の福原らも情報流出か／ＷＡＤＡの…
  7. 希望郷いわて国体第３日　バドミントン…
  8. アローズ初勝利　鹿児島に８２―７７ …
  9. バスケットボール県リーグ…
  10. 希望郷いわて国体第３日　バレーボール…
集計対象記事：3日10:10〜5日10:10配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. シャラポワの処分を９カ月短縮　スポー…
  2. ゴルフ畑岡奈紗、プロ転向へ　日本女子…
  3. 競泳女子「銅」の星が引退表明　バタフ…
  4. 広島・中崎、６日に実戦登板　ＣＳ復帰…
  5. イラク戦に向け本田ら合流　Ｗ杯最終予…
  6. Ｊ１、再び１シーズン制へ　２ステージ…
  7. 浅田真央、初戦は３回転半回避　欧州へ…
  8. 楽天テニス、西岡は初戦敗退　ダニエル…
  9. ロ４―２楽（４日）　ロッテがシーズン…
  10. 大相撲、大輝が北勝富士に改名へ　九州…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.