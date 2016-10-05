希望郷いわて国体第４日　馬術　記録

（奥州市水沢競馬場）
▽成年男子国体総合馬術（減点法）（1）細野茂之（東京・将軍I）42・1点（馬場馬術42・1、障害飛越0）（2）楠木（北海道・フェアバンクスカーゴ）47・8点（3）佐藤（長野・黒姫）51・5点
▽成年男子自由演技馬場馬術（得点率）（1）林伸伍（北海道・ラフマニノフ）69・150（2）下田（東京・ロリオット）69・000（3）松元（神奈川・ドゥプロ）67・800
▽成年女子標準障害飛越（減点法）（1）福島章（千葉・ヴェリシナ）0点、1分6秒59（2）原田（鹿児島・ディナスティ）0点、1分7秒55（3）広田（栃木・ライフ・イズ・ビューティフル）0点、1分9秒67
▽少年二段階障害飛越（減点法）（1）八谷萌絵（山口・ラベンダーブルー）0点、25秒77（2）高橋（岡山・ドゥウイネッテ）0点、26秒51（3）上田（福井・エイプリルズパラント）4点、26秒12
（1、2位はタイム差による）
▽少年リレー （1）千葉（木村・ヴェリシナ、下野・ブラディー）1分5秒20（加算秒数0）（2）埼玉1分9秒00（3）岡山1分9秒02
…香川県勢の成績…
▽少年二段階障害飛越（減点法）（9）小原翔（ロメオ・レジェンダ）＝第2段階に進出できず