天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

希望郷いわて国体第４日　重量挙げ　矢野（平成国際大＝多度津高出）４位　女子５３キロ以下級ジャーク

2016/10/05 09:29

【重量挙げ女子５３キロ以下級】ジャークで４位入賞した矢野朱莉（平成国際大）の試技＝奥州市江刺中央体育館
【重量挙げ女子５３キロ以下級】ジャークで４位入賞した矢野朱莉（平成国際大）の試技＝奥州市江刺中央体育館

（奥州市江刺中央体育館）
　▽少年男子69キロ級スナッチ　（1）山根大地（栃木・小山南高）124キロ＝大会新（2）知念（大阪・関大第一高）109キロ（3）駒田（三重・四日市中央工高）108キロ
　▽少年男子69キロ級ジャーク　（1）知念勇樹（大阪・関大第一高）150キロ（2）山根（栃木・小山南高）143キロ（3）長谷川（岡山・笠岡工高）136キロ
　▽少年男子69キロ級トータル　（1）山根大地（栃木・小山南高）267キロ（スナッチ124＝大会新、ジャーク143）（2）知念（大阪・関大第一高）259キロ（109、150）（3）長谷川（岡山・笠岡工高）242キロ（106、136）
　（総合得点対象外）
　▽少年男子77キロ級スナッチ　（1）宍戸大輔（福島・福島工高）126キロ（2）山口（長崎・諫早農高）125キロ（3）吉井（千葉・松戸国際高）109キロ
　▽少年男子77キロ級ジャーク　（1）宍戸大輔（福島・福島工高）158キロ（2）吉田（山梨・日川高）145キロ（3）山口（長崎・諫早農高）140キロ
　▽少年男子77キロ級トータル　（1）宍戸大輔（福島・福島工高）284キロ（スナッチ126、ジャーク158）（2）山口（長崎・諫早農高）265キロ（125、140）（3）吉田（山梨・日川高）251キロ（106、145）
　（総合得点対象外）
　▽少年男子85キロ級スナッチ　（1）柳川友章（三重・亀山高）125キロ（2）西村（石川・金沢学院高）125キロ（3）扇本（愛知・名城大付高）116キロ
　（1、2位は体重差による）
　▽少年男子85キロ級ジャーク　（1）柳川友章（三重・亀山高）154キロ（2）扇本（愛知・名城大付高）148キロ（3）西村（石川・金沢学院高）146キロ
　▽少年男子85キロ級トータル　（1）柳川友章（三重・亀山高）279キロ（スナッチ125、ジャーク154）（2）西村（石川・金沢学院高）271キロ（125、146）（3）扇本（愛知・名城大付高）264キロ（116、148）
　（総合得点対象外）
　▽少年男子94キロ級スナッチ　（1）長谷胤午（京都・海洋高）119キロ（2）中村（愛知・愛工大名電高）118キロ（3）岡（神奈川・法政二高）118キロ
　（2、3位は体重差による）
　▽少年男子94キロ級ジャーク　（1）長谷胤午（京都・海洋高）151キロ（2）福居（兵庫・淡路高）151キロ（3）岡（神奈川・法政二高）150キロ
　（1、2位は体重差による）
　▽少年男子94キロ級トータル　（1）長谷胤午（京都・海洋高）270キロ（スナッチ119、ジャーク151）（2）岡（神奈川・法政二高）268キロ（118、150）（3）福居（兵庫・淡路高）263キロ（112、151）
　（総合得点対象外）
　▽女子53キロ以下級スナッチ　（1）八木かなえ（兵庫・ALSOK）83キロ（2）大城（沖縄・ハーツ＆ハーツクリニック）74キロ（3）柳田（福岡・九州国際大職）72キロ
　▽女子53キロ以下級ジャーク　（1）八木かなえ（兵庫・ALSOK）106キロ（2）大城（沖縄・ハーツ＆ハーツクリニック）94キロ（3）安嶋（茨城・早大）92キロ
　▽女子53キロ以下級トータル　（1）八木かなえ（兵庫・ALSOK）189キロ（スナッチ83、ジャーク106）（2）大城（沖縄・ハーツ＆ハーツクリニック）168キロ（74、94）（3）柳田（福岡・九州国際大職）162キロ（72、90）
　（総合得点対象外）

…香川県勢の成績…
　▽少年男子85キロ級スナッチ　（10）山奥心（香川中央高）102キロ
　▽同85キロ級ジャーク　（12）山奥心（香川中央高）120キロ
　▽同85キロ級トータル　（11）山奥心（香川中央高）222キロ（スナッチ102、ジャーク120）
　▽女子53キロ以下級スナッチ　（10）矢野朱莉（平成国際大）67キロ
　▽同53キロ以下級ジャーク　（4）矢野朱莉（平成国際大）91キロ
　▽同53キロ以下級トータル　（5）矢野朱莉（平成国際大）158キロ（スナッチ67、ジャーク91）

学生女王が最後に意地
　今春の学生女王が最後に意地を見せた。重量挙げ女子53キロ以下級。ジャークで4位入賞した矢野（平成国際大）は「本当にうれしい」と喜びをかみしめた。

　先に行われたスナッチは、10位と振るわなかった。失意の中で浮上のきっかけをくれたのは、高校時代の恩師でもある藤田監督（多度津高教）の一言だった。「もっと自分に自信を持て」

　「今までやってきたことを出し切ろうと切り替えられた」とは矢野。再び闘志を奮い立たせて得意種目に臨み、1回目に88キロを成功すると、続く91キロも「練習で自己ベストの92キロを挙げられた。大丈夫」と言い聞かせて見事にクリア。自己新となる93キロを狙った3回目は失敗したが、藤田監督は「スナッチの汚名を返上してくれた」と健闘をたたえた。

　小学3年から軟式野球に打ち込み、高校進学後は硬式野球部に入部。直後に藤田監督から誘いを受けて重量挙げを始めた。今では競技の魅力にすっかりはまった大学4年生は「就職後も競技を続け、来年も国体に挑戦したい」と意気込みを新たにした。

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. ４強出そろう　英明８回猛攻　三本松、…
  2. カマタマ連勝逃す　Ｊ２リーグ…
  3. 希望郷いわて国体第２日　ソフトテニス…
  4. 四国六大学野球　香川大２部降格　入れ…
  5. 四学香川西　決勝に進出　秋季高校軟式…
  6. 卓球の福原らも情報流出か／ＷＡＤＡの…
  7. 希望郷いわて国体第３日　バドミントン…
  8. アローズ初勝利　鹿児島に８２―７７ …
  9. バスケットボール県リーグ…
  10. 希望郷いわて国体第３日　バレーボール…
集計対象記事：3日10:10〜5日10:10配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. シャラポワの処分を９カ月短縮　スポー…
  2. ゴルフ畑岡奈紗、プロ転向へ　日本女子…
  3. 競泳女子「銅」の星が引退表明　バタフ…
  4. 広島・中崎、６日に実戦登板　ＣＳ復帰…
  5. イラク戦に向け本田ら合流　Ｗ杯最終予…
  6. Ｊ１、再び１シーズン制へ　２ステージ…
  7. 浅田真央、初戦は３回転半回避　欧州へ…
  8. 楽天テニス、西岡は初戦敗退　ダニエル…
  9. ロ４―２楽（４日）　ロッテがシーズン…
  10. 大相撲、大輝が北勝富士に改名へ　九州…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.