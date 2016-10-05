希望郷いわて国体第４日　重量挙げ　矢野（平成国際大＝多度津高出）４位　女子５３キロ以下級ジャーク

（奥州市江刺中央体育館）

▽少年男子69キロ級スナッチ （1）山根大地（栃木・小山南高）124キロ＝大会新（2）知念（大阪・関大第一高）109キロ（3）駒田（三重・四日市中央工高）108キロ

▽少年男子69キロ級ジャーク （1）知念勇樹（大阪・関大第一高）150キロ（2）山根（栃木・小山南高）143キロ（3）長谷川（岡山・笠岡工高）136キロ

▽少年男子69キロ級トータル （1）山根大地（栃木・小山南高）267キロ（スナッチ124＝大会新、ジャーク143）（2）知念（大阪・関大第一高）259キロ（109、150）（3）長谷川（岡山・笠岡工高）242キロ（106、136）

（総合得点対象外）

▽少年男子77キロ級スナッチ （1）宍戸大輔（福島・福島工高）126キロ（2）山口（長崎・諫早農高）125キロ（3）吉井（千葉・松戸国際高）109キロ

▽少年男子77キロ級ジャーク （1）宍戸大輔（福島・福島工高）158キロ（2）吉田（山梨・日川高）145キロ（3）山口（長崎・諫早農高）140キロ

▽少年男子77キロ級トータル （1）宍戸大輔（福島・福島工高）284キロ（スナッチ126、ジャーク158）（2）山口（長崎・諫早農高）265キロ（125、140）（3）吉田（山梨・日川高）251キロ（106、145）

（総合得点対象外）

▽少年男子85キロ級スナッチ （1）柳川友章（三重・亀山高）125キロ（2）西村（石川・金沢学院高）125キロ（3）扇本（愛知・名城大付高）116キロ

（1、2位は体重差による）

▽少年男子85キロ級ジャーク （1）柳川友章（三重・亀山高）154キロ（2）扇本（愛知・名城大付高）148キロ（3）西村（石川・金沢学院高）146キロ

▽少年男子85キロ級トータル （1）柳川友章（三重・亀山高）279キロ（スナッチ125、ジャーク154）（2）西村（石川・金沢学院高）271キロ（125、146）（3）扇本（愛知・名城大付高）264キロ（116、148）

（総合得点対象外）

▽少年男子94キロ級スナッチ （1）長谷胤午（京都・海洋高）119キロ（2）中村（愛知・愛工大名電高）118キロ（3）岡（神奈川・法政二高）118キロ

（2、3位は体重差による）

▽少年男子94キロ級ジャーク （1）長谷胤午（京都・海洋高）151キロ（2）福居（兵庫・淡路高）151キロ（3）岡（神奈川・法政二高）150キロ

（1、2位は体重差による）

▽少年男子94キロ級トータル （1）長谷胤午（京都・海洋高）270キロ（スナッチ119、ジャーク151）（2）岡（神奈川・法政二高）268キロ（118、150）（3）福居（兵庫・淡路高）263キロ（112、151）

（総合得点対象外）

▽女子53キロ以下級スナッチ （1）八木かなえ（兵庫・ALSOK）83キロ（2）大城（沖縄・ハーツ＆ハーツクリニック）74キロ（3）柳田（福岡・九州国際大職）72キロ

▽女子53キロ以下級ジャーク （1）八木かなえ（兵庫・ALSOK）106キロ（2）大城（沖縄・ハーツ＆ハーツクリニック）94キロ（3）安嶋（茨城・早大）92キロ

▽女子53キロ以下級トータル （1）八木かなえ（兵庫・ALSOK）189キロ（スナッチ83、ジャーク106）（2）大城（沖縄・ハーツ＆ハーツクリニック）168キロ（74、94）（3）柳田（福岡・九州国際大職）162キロ（72、90）

（総合得点対象外）



…香川県勢の成績…

▽少年男子85キロ級スナッチ （10）山奥心（香川中央高）102キロ

▽同85キロ級ジャーク （12）山奥心（香川中央高）120キロ

▽同85キロ級トータル （11）山奥心（香川中央高）222キロ（スナッチ102、ジャーク120）

▽女子53キロ以下級スナッチ （10）矢野朱莉（平成国際大）67キロ

▽同53キロ以下級ジャーク （4）矢野朱莉（平成国際大）91キロ

▽同53キロ以下級トータル （5）矢野朱莉（平成国際大）158キロ（スナッチ67、ジャーク91）



学生女王が最後に意地

今春の学生女王が最後に意地を見せた。重量挙げ女子53キロ以下級。ジャークで4位入賞した矢野（平成国際大）は「本当にうれしい」と喜びをかみしめた。



先に行われたスナッチは、10位と振るわなかった。失意の中で浮上のきっかけをくれたのは、高校時代の恩師でもある藤田監督（多度津高教）の一言だった。「もっと自分に自信を持て」



「今までやってきたことを出し切ろうと切り替えられた」とは矢野。再び闘志を奮い立たせて得意種目に臨み、1回目に88キロを成功すると、続く91キロも「練習で自己ベストの92キロを挙げられた。大丈夫」と言い聞かせて見事にクリア。自己新となる93キロを狙った3回目は失敗したが、藤田監督は「スナッチの汚名を返上してくれた」と健闘をたたえた。



小学3年から軟式野球に打ち込み、高校進学後は硬式野球部に入部。直後に藤田監督から誘いを受けて重量挙げを始めた。今では競技の魅力にすっかりはまった大学4年生は「就職後も競技を続け、来年も国体に挑戦したい」と意気込みを新たにした。