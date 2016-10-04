希望郷いわて国体第３日　重量挙げ　芥（多度津高）スナッチ６位　少年男子６２キロ級

（奥州市江刺中央体育館）

▽成年男子105キロ超級スナッチ （1）知念光亮（沖縄・沖縄国際大）165キロ（2）太田（福岡・八幡中央高教）164キロ（3）村上（富山・日大）163キロ

▽成年男子105キロ超級ジャーク （1）野中雅浩（大分・法大）213キロ（2）知念（沖縄・沖縄国際大）209キロ（3）太田（福岡・八幡中央高教）207キロ

▽成年男子105キロ超級トータル （1）野中雅浩（大分・法大）375キロ（スナッチ162、ジャーク213）（2）知念（沖縄・沖縄国際大）374キロ（165、209）（3）太田（福岡・八幡中央高教）371キロ（164、207）

▽少年男子53キロ級スナッチ （1）平井海斗（埼玉・羽生実高）92キロ（2）久保（福井・坂井高）91キロ（3）小野（岡山・笠岡工高）89キロ

▽少年男子53キロ級ジャーク （1）平井海斗（埼玉・羽生実高）121キロ＝大会新（2）久保（福井・坂井高）120キロ（3）木村（京都・鳥羽高）108キロ

▽少年男子53キロ級トータル （1）平井海斗（埼玉・羽生実高）213キロ＝大会新（スナッチ92、ジャーク121＝大会新）（2）久保（福井・坂井高）211キロ（91、120）（3）小野（岡山・笠岡工高）196キロ（89、107）

▽少年男子56キロ級スナッチ （1）紙屋十磨（東京・東亜学園高）96キロ（2）松浦（埼玉・県川口高）93キロ（3）横山（宮城・柴田農林高）93キロ （2、3位は体重差による）

▽少年男子56キロ級ジャーク （1）前田魁（福岡・八幡中央高）120キロ（2）紙屋（東京・東亜学園高）120キロ（3）中越（大阪・大産大付高）118キロ

（1、2位は体重差による）

▽少年男子56キロ級トータル （1）紙屋十磨（東京・東亜学園高）216キロ（スナッチ96、ジャーク120）（2）前田（福岡・八幡中央高）212キロ（92、120）（3）松浦（埼玉・県川口高）206キロ（93、113）

▽少年男子62キロ級スナッチ （1）大城良太（沖縄・豊見城高）108キロ（2）木村（兵庫・明石南高）107キロ（3）尾沢（埼玉・羽生実高）102キロ

▽少年男子62キロ級ジャーク （1）大城良太（沖縄・豊見城高）131キロ（2）木村（兵庫・明石南高）130キロ（3）舘森（東京・東亜学園高）124キロ

▽少年男子62キロ級トータル （1）大城良太（沖縄・豊見城高）239キロ（スナッチ108、ジャーク131）（2）木村（兵庫・明石南高）237キロ（107、130）（3）尾沢（埼玉・羽生実高）225キロ（102、123）



…県勢の成績…

▽少年男子53キロ級スナッチ （9）那須日出紀（多度津高）80キロ

▽同53キロ級ジャーク （11）那須日出紀（多度津高）92キロ

▽同53キロ級トータル （9）那須日出紀（多度津高）172キロ（スナッチ80、ジャーク92）

▽同62キロ級スナッチ （6）芥亨哉（多度津高）96キロ

▽同62キロ級ジャーク （7）芥亨哉（多度津高）119キロ

▽同62キロ級トータル （6）芥亨哉（多度津高）215キロ（スナッチ96、ジャーク119）



本番でできず悔しい

重量挙げ少年男子62キロ級・芥亨哉（多度津高＝スナッチ6位、ジャーク7位）順位の目標はなかった。スナッチ100キロ、ジャーク123キロを挙げたかったけど届かなかった。練習でできていた動きが本番でできなかったことが悔しい。