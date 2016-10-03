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四学香川西　決勝に進出　秋季高校軟式野球県大会

2016/10/03 10:20

　秋季四国地区高校軟式野球県大会は2日、高松市生島町の県営第二球場で開幕。初日は1回戦1試合を行い、3連覇を狙う四学香川西が5―4で香川誠陵に競り勝ち、決勝進出を決めた。

　決勝は10日、高松市生島町のレクザムスタジアムであり、四学香川西と農経が対戦。優勝校が四国大会（11月5、6日・四国Cスタ丸亀）に出場する。

　▽1回戦
四学香川西
　　　101020010―5
　　　030000010―4
香川誠陵
（四）森、兵−鈴木（香）冨士川、足立、冨士川
▽二塁打　中西（四）田沢、冨士川（以上香）
　◇高校野球　秋季四国地区徳島県大会第7日（2日・徳島県オロナミンC球場）
　▽準決勝

生光学園
　　　120001000―4
　　　002000000―2
徳島北
（生）仲尾―熊谷（徳）前田−勢原
▽本塁打　吉本（徳）▽三塁打　山形（生）▽二塁打　熊谷、仲尾（以上生）
（生光学園は3年ぶり8度目の四国大会出場）

鳴門渦潮
　　　001000090―10
　　　010010300―5
川　　島
（鳴）有持、河野―松崎（川）田岡、藤田淳―川口
▽三塁打　有持（鳴）森永（川）▽二塁打　住江、横岡（以上鳴）森川、岸田（以上川）
（鳴門渦潮は5年ぶり17度目の四国大会出場）

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