四学香川西　決勝に進出　秋季高校軟式野球県大会

秋季四国地区高校軟式野球県大会は2日、高松市生島町の県営第二球場で開幕。初日は1回戦1試合を行い、3連覇を狙う四学香川西が5―4で香川誠陵に競り勝ち、決勝進出を決めた。



決勝は10日、高松市生島町のレクザムスタジアムであり、四学香川西と農経が対戦。優勝校が四国大会（11月5、6日・四国Cスタ丸亀）に出場する。



▽1回戦

四学香川西

101020010―5

030000010―4

香川誠陵

（四）森、兵−鈴木（香）冨士川、足立、冨士川

▽二塁打 中西（四）田沢、冨士川（以上香）

◇高校野球 秋季四国地区徳島県大会第7日（2日・徳島県オロナミンC球場）

▽準決勝



生光学園

120001000―4

002000000―2

徳島北

（生）仲尾―熊谷（徳）前田−勢原

▽本塁打 吉本（徳）▽三塁打 山形（生）▽二塁打 熊谷、仲尾（以上生）

（生光学園は3年ぶり8度目の四国大会出場）



鳴門渦潮

001000090―10

010010300―5

川 島

（鳴）有持、河野―松崎（川）田岡、藤田淳―川口

▽三塁打 有持（鳴）森永（川）▽二塁打 住江、横岡（以上鳴）森川、岸田（以上川）

（鳴門渦潮は5年ぶり17度目の四国大会出場）