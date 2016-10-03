希望郷いわて国体第２日　重量挙げ　多田（日大＝多度津高出）３位　スナッチ　ジャーク　成年１０５キロ級

（奥州市江刺中央体育館）

▽成年男子77キロ級スナッチ （1）白草竜太（和歌山・紀北工高職）141キロ（2）熊川（埼玉・自衛隊）138キロ（3）笠井（山梨・ALSOK）137キロ

▽成年男子77キロ級ジャーク （1）笠井武広（山梨・ALSOK）175キロ（2）新垣（沖縄・トラステック）168キロ（3）篠原（神奈川・法大）166キロ

▽成年男子77キロ級トータル （1）笠井武広（山梨・ALSOK）312キロ（スナッチ137、ジャーク175）（2）白草（和歌山・紀北工高職）305キロ（141、164）（3）新垣（沖縄・トラステック）304キロ（136、168）

▽成年男子85キロ級スナッチ （1）山本俊樹（兵庫・ALSOK）149キロ（2）木下（福井・福井県体協）148キロ（3）久米（沖縄・南都）136キロ

▽成年男子85キロ級ジャーク （1）山本俊樹（兵庫・ALSOK）190キロ（2）木下（福井・福井県体協）172キロ（3）青野（宮崎・日大）171キロ

▽成年男子85キロ級トータル （1）山本俊樹（兵庫・ALSOK）339キロ（スナッチ149、ジャーク190）（2）木下（福井・福井県体協）320キロ（148、172）（3）武井（山梨・山梨県協会）305キロ（135、170）

▽成年男子94キロ級スナッチ （1）赤松哲郎（大分・法大）154キロ（2）平岡（静岡・Crossfit Yoyogi）145キロ（3）下原（鹿児島・川内高教）145キロ

（2、3位は体重差による）

▽成年男子94キロ級ジャーク （1）太田悠斗（三重・九州国際大）182キロ（2）赤松（大分・法大）181キロ（3）矢葺（愛媛・九州国際大）181キロ

（2、3位は体重差による）

▽成年男子94キロ級トータル （1）赤松哲郎（大分・法大）335キロ（スナッチ154、ジャーク181）（2）平岡（静岡・Crossfit Yoyogi）325キロ（145、180）（3）太田（三重・九州国際大）323キロ（141、182）

▽成年男子105キロ級スナッチ （1）持田龍之輔（山梨・ALSOK）164キロ＝大会新（2）白石（福岡・自衛隊）155キロ（3）多田（香川・日大）155キロ

（2、3位は体重差による）

▽成年男子105キロ級ジャーク （1）持田龍之輔（山梨・ALSOK）201キロ（2）白石（福岡・自衛隊）200キロ（3）多田（香川・日大）191キロ

▽成年男子105キロ級トータル （1）持田龍之輔（山梨・ALSOK）365キロ（スナッチ164＝大会新、ジャーク201）（2）白石（福岡・自衛隊）355キロ（155、200）（3）多田（香川・日大）346キロ（155、191）



…県勢の成績…

▽成年男子105キロ級スナッチ （3）多田佳弘（日大）155キロ

▽同105キロ級ジャーク （3）多田佳弘（日大）191キロ

▽同105キロ級トータル （3）多田佳弘（日大）346キロ（スナッチ155、ジャーク191）



2年連続2種目表彰台 「最低限のことできた」

重量挙げ成年男子105キロ級の多田（日大）がスナッチ、ジャークともに3位入賞。「自分がやれる最低限のことはできた」と、2年連続2種目表彰台にも浮かれることなく、淡々とした表情で語った。



高校時代に負傷した右手首の痛みが2週間前に再発。不安を抱えたまま大会を迎えたが、スタートの重量は変更せずに挑み、表彰台を射程圏内にした。スナッチ1回目の試技は後方にバランスを崩したが体勢を立て直して成功。以降も失敗なく155キロまで記録を伸ばした。



ジャークは2回目の191キロまでは難なくクリアしたが、3回目は首位争いの駆け引きから200キロに挑戦。「挙げられない重量ではなかった」と藤田監督が言うように、多田も「200キロ以上で勝負しなければいけないと思っていた」と覚悟を決めて臨んだが失敗。「あそこで決め切れればよかったが…」と最後の試技を悔やんだ。



12月には全日本大学選手権を控える。団体4連覇、個人2連覇を狙う21歳は「大学生として集大成の舞台。後悔が残らない大会にしたい」と、気持ちを引き締めていた。