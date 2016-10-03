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希望郷いわて国体第２日　重量挙げ　多田（日大＝多度津高出）３位　スナッチ　ジャーク　成年１０５キロ級

2016/10/03 10:08

【重量挙げ成年男子１０５キロ級】スナッチ３回目の試技で１５５キロを挙げ、３位入賞の多田佳弘（日大）＝奥州市江刺中央体育館
【重量挙げ成年男子１０５キロ級】スナッチ３回目の試技で１５５キロを挙げ、３位入賞の多田佳弘（日大）＝奥州市江刺中央体育館

　（奥州市江刺中央体育館）
　▽成年男子77キロ級スナッチ　（1）白草竜太（和歌山・紀北工高職）141キロ（2）熊川（埼玉・自衛隊）138キロ（3）笠井（山梨・ALSOK）137キロ
　▽成年男子77キロ級ジャーク　（1）笠井武広（山梨・ALSOK）175キロ（2）新垣（沖縄・トラステック）168キロ（3）篠原（神奈川・法大）166キロ
　▽成年男子77キロ級トータル　（1）笠井武広（山梨・ALSOK）312キロ（スナッチ137、ジャーク175）（2）白草（和歌山・紀北工高職）305キロ（141、164）（3）新垣（沖縄・トラステック）304キロ（136、168）
　▽成年男子85キロ級スナッチ　（1）山本俊樹（兵庫・ALSOK）149キロ（2）木下（福井・福井県体協）148キロ（3）久米（沖縄・南都）136キロ
　▽成年男子85キロ級ジャーク　（1）山本俊樹（兵庫・ALSOK）190キロ（2）木下（福井・福井県体協）172キロ（3）青野（宮崎・日大）171キロ
　▽成年男子85キロ級トータル　（1）山本俊樹（兵庫・ALSOK）339キロ（スナッチ149、ジャーク190）（2）木下（福井・福井県体協）320キロ（148、172）（3）武井（山梨・山梨県協会）305キロ（135、170）
　▽成年男子94キロ級スナッチ　（1）赤松哲郎（大分・法大）154キロ（2）平岡（静岡・Crossfit　Yoyogi）145キロ（3）下原（鹿児島・川内高教）145キロ
　（2、3位は体重差による）
　▽成年男子94キロ級ジャーク　（1）太田悠斗（三重・九州国際大）182キロ（2）赤松（大分・法大）181キロ（3）矢葺（愛媛・九州国際大）181キロ
　（2、3位は体重差による）
　▽成年男子94キロ級トータル　（1）赤松哲郎（大分・法大）335キロ（スナッチ154、ジャーク181）（2）平岡（静岡・Crossfit　Yoyogi）325キロ（145、180）（3）太田（三重・九州国際大）323キロ（141、182）
　▽成年男子105キロ級スナッチ　（1）持田龍之輔（山梨・ALSOK）164キロ＝大会新（2）白石（福岡・自衛隊）155キロ（3）多田（香川・日大）155キロ
　（2、3位は体重差による）
　▽成年男子105キロ級ジャーク　（1）持田龍之輔（山梨・ALSOK）201キロ（2）白石（福岡・自衛隊）200キロ（3）多田（香川・日大）191キロ
　▽成年男子105キロ級トータル　（1）持田龍之輔（山梨・ALSOK）365キロ（スナッチ164＝大会新、ジャーク201）（2）白石（福岡・自衛隊）355キロ（155、200）（3）多田（香川・日大）346キロ（155、191）

　…県勢の成績…
　▽成年男子105キロ級スナッチ　（3）多田佳弘（日大）155キロ
　▽同105キロ級ジャーク　（3）多田佳弘（日大）191キロ
　▽同105キロ級トータル　（3）多田佳弘（日大）346キロ（スナッチ155、ジャーク191）

2年連続2種目表彰台　「最低限のことできた」
　重量挙げ成年男子105キロ級の多田（日大）がスナッチ、ジャークともに3位入賞。「自分がやれる最低限のことはできた」と、2年連続2種目表彰台にも浮かれることなく、淡々とした表情で語った。

　高校時代に負傷した右手首の痛みが2週間前に再発。不安を抱えたまま大会を迎えたが、スタートの重量は変更せずに挑み、表彰台を射程圏内にした。スナッチ1回目の試技は後方にバランスを崩したが体勢を立て直して成功。以降も失敗なく155キロまで記録を伸ばした。

　ジャークは2回目の191キロまでは難なくクリアしたが、3回目は首位争いの駆け引きから200キロに挑戦。「挙げられない重量ではなかった」と藤田監督が言うように、多田も「200キロ以上で勝負しなければいけないと思っていた」と覚悟を決めて臨んだが失敗。「あそこで決め切れればよかったが…」と最後の試技を悔やんだ。

　12月には全日本大学選手権を控える。団体4連覇、個人2連覇を狙う21歳は「大学生として集大成の舞台。後悔が残らない大会にしたい」と、気持ちを引き締めていた。

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