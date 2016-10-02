８強出そろう　中岡（土庄）２安打完封　四学香川西、好投実らず　秋の高校野球第５日目

秋季四国地区高校野球県大会第5日は1日、高松市生島町のレクザムスタジアムなどで3回戦を行い、8強が出そろった。



土庄は1年生右腕の中岡が力投。四学香川西打線を2安打完封し、3―0で競り勝って2年ぶり14度目の8強へ進んだ。坂出は着実に加点して4―1で高松中央を下し、3年ぶり7度目のベスト8入り。高松は8―7で高松西を破り7年ぶり22度目の準々決勝進出を決めた。この日は2球場で計8試合が行われ、ほかに今夏の甲子園に出場した尽誠や、2年連続の選抜大会出場が懸かる高松商などが8強に勝ち進んだ。進出回数は藤井が初めてのほか、尽誠が5年連続40度目、三本松が2年ぶり30度目、英明が7年連続9度目、高松商が2年連続60度目。



大会第6日は2日、同スタジアムなどで準々決勝4試合が行われる。



1日の戦績

▽3回戦

尽 誠6―0丸亀城西

坂 出4―1高松中央

藤 井11―8観音寺中央

高 松8―7高松西

三本松2―0志 度

英 明9―0寒 川（七回コールド）

土 庄3―0四学香川西

高松商1―0高松南



2日の試合

【準々決勝】

…レクザムスタジアム…

▽第1試合（10時）

尽 誠―坂 出

▽第2試合（12時30分）

藤 井―高 松



…四国Cスタ丸亀…

▽第1試合（10時）

三本松―英 明

▽第2試合（12時30分）

土 庄―高松商

