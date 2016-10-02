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８強出そろう　中岡（土庄）２安打完封　四学香川西、好投実らず　秋の高校野球第５日目

2016/10/02 09:50

【四学香川西―土庄】２安打完封勝利を挙げた土庄の中岡＝四国Ｃスタ丸亀
【四学香川西―土庄】２安打完封勝利を挙げた土庄の中岡＝四国Ｃスタ丸亀

　秋季四国地区高校野球県大会第5日は1日、高松市生島町のレクザムスタジアムなどで3回戦を行い、8強が出そろった。

　土庄は1年生右腕の中岡が力投。四学香川西打線を2安打完封し、3―0で競り勝って2年ぶり14度目の8強へ進んだ。坂出は着実に加点して4―1で高松中央を下し、3年ぶり7度目のベスト8入り。高松は8―7で高松西を破り7年ぶり22度目の準々決勝進出を決めた。この日は2球場で計8試合が行われ、ほかに今夏の甲子園に出場した尽誠や、2年連続の選抜大会出場が懸かる高松商などが8強に勝ち進んだ。進出回数は藤井が初めてのほか、尽誠が5年連続40度目、三本松が2年ぶり30度目、英明が7年連続9度目、高松商が2年連続60度目。

　大会第6日は2日、同スタジアムなどで準々決勝4試合が行われる。

1日の戦績
　▽3回戦
尽　誠6―0丸亀城西
坂　出4―1高松中央
藤　井11―8観音寺中央
高　松8―7高松西
三本松2―0志　度
英　明9―0寒　川（七回コールド）
土　庄3―0四学香川西
高松商1―0高松南

2日の試合
　【準々決勝】
　…レクザムスタジアム…
　▽第1試合（10時）
尽　誠―坂　出
　▽第2試合（12時30分）
藤　井―高　松

　…四国Cスタ丸亀…
　▽第1試合（10時）
三本松―英　明
　▽第2試合（12時30分）
土　庄―高松商

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