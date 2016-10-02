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希望郷いわて国体第１日　重量挙げ　成年男子５６キロ級ジャーク・妹尾（東京国際大＝多度津高出）３位　成年男子６９キロ級スナッチ・大塚（香川中央高教）５位

2016/10/02 09:47

【重量挙げ成年男子５６キロ級】ジャーク２回目の試技で１３５キロを挙げる妹尾侑哉（東京国際大）＝奥州市江刺中央体育館
【重量挙げ成年男子５６キロ級】ジャーク２回目の試技で１３５キロを挙げる妹尾侑哉（東京国際大）＝奥州市江刺中央体育館

　2016希望郷いわて国体は1日、北上市総合運動公園陸上競技場で総合開会式があり、11日間にわたる熱戦が幕を開けた。競技は重量挙げ成年男子の4階級が行われた。県勢は、56キロ級の妹尾侑哉（東京国際大＝多度津高出）がジャークで3位に入ったほか、スナッチでも4位と健闘。69キロ級の大塚一樹（香川中央高教）もスナッチ5位、ジャーク7位で2種目入賞を果たした。

◎重量挙げ
（奥州市江刺中央体育館）
　▽成年男子53キロ級スナッチ　（1）佐野優図（千葉・小久保製氷冷蔵）98キロ（2）佐藤（青森・パン・ド・カンパニュー）91キロ（3）吉田（福島・いしかわリハビリテーションケアセンター）90キロ
　▽成年男子53キロ級ジャーク　（1）吉田真弘（福島・いしかわリハビリテーションケアセンター）120キロ（2）佐藤（秋田・秋田県体協）116キロ（3）川上（愛媛・九州国際大）116キロ
　（2、3位は体重差による）
　▽成年男子53キロ級トータル　（1）吉田真弘（福島・いしかわリハビリテーションケアセンター）210キロ（スナッチ90、ジャーク120）（2）佐藤（秋田・秋田県体協）205キロ（89、116）（3）出口（福井・重田組）201キロ（87、114）
　（総合得点対象外）
　▽成年男子56キロ級スナッチ　（1）本木和真（兵庫・関大）114キロ（2）艾（岩手・岩手県スポーツ振興事業団）114キロ（3）玉寄（埼玉・自衛隊）113キロ
　（1、2位は体重差による）
　▽成年男子56キロ級ジャーク　（1）艾幸太（岩手・岩手県スポーツ振興事業団）138キロ（2）本木（兵庫・関大）137キロ（3）妹尾（香川・東京国際大）135キロ
　▽成年男子56キロ級トータル　（1）艾幸太（岩手・岩手県スポーツ振興事業団）252キロ（スナッチ114、ジャーク138）（2）本木（兵庫・関大）251キロ（114、137）（3）玉寄（埼玉・自衛隊）242キロ（113、129）
　（総合得点対象外）
　▽成年男子62キロ級スナッチ　（1）中山陽介（山梨・笛吹市役所）122キロ（2）押田（富山・日大）121キロ（3）坂（三重・四日市工高教）118キロ
　▽成年男子62キロ級ジャーク　（1）内村湧嬉（岩手・岩谷堂高教）151キロ（2）押田（富山・日大）150キロ（3）坂（三重・四日市工高教）148キロ
　▽成年男子62キロ級トータル　（1）押田真（富山・日大）271キロ（スナッチ121、ジャーク150）（2）中山（山梨・笛吹市役所）267キロ（122、145）（3）坂（三重・四日市工高教）266キロ（118、148）
　（総合得点対象外）
　▽成年男子69キロ級スナッチ　（1）宮本昌典（沖縄・東京国際大）137キロ（2）糸数（東京・警視庁）136キロ（3）近内（福島・日大）129キロ
　▽成年男子69キロ級ジャーク　（1）生頼永人（兵庫・早大）171キロ＝大会タイ（2）糸数（東京・警視庁）170キロ（3）西村（和歌山・金沢学院大）167キロ
　▽成年男子69キロ級トータル　（1）糸数陽一（東京・警視庁）306キロ＝大会新（スナッチ136、ジャーク170）（2）宮本（沖縄・東京国際大）303キロ（137、166）（3）生頼（兵庫・早大）300キロ（129、171＝大会タイ）

　（総合得点対象外）
　…県勢の成績…
　▽成年男子53キロ級スナッチ　（13）高橋和希（金沢学院大）80キロ
　▽同53キロ級ジャーク　（12）高橋和希（金沢学院大）103キロ
　▽同53キロ級トータル　（12）高橋和希（金沢学院大）183キロ（スナッチ80、ジャーク103）
　▽同56キロ級スナッチ　（4）妹尾侑哉（東京国際大）100キロ
　▽同56キロ級ジャーク　（3）妹尾侑哉（東京国際大）135キロ
　▽同56キロ級トータル　（4）妹尾侑哉（東京国際大）235キロ（スナッチ100、ジャーク135）
　▽同69キロ級スナッチ　（5）大塚一樹（香川中央高教）126キロ
　▽同69キロ級ジャーク　（7）大塚一樹（香川中央高教）152キロ
　▽同69キロ級トータル　（6）大塚一樹（香川中央高教）278キロ（スナッチ126、ジャーク152）

昨大会上回る成績も反省
　成年男子56キロ級の妹尾（東京国際大）はジャーク3位、スナッチ4位と、どちらも昨大会を上回る好成績を収めたが、表情は晴れなかった。

　スナッチは一度の失敗もなく、3回目の試技で自己新となる100キロを決める申し分ない内容。悔いが残ったのは頂点を狙ったジャークだった。

　直前の練習で腕を伸ばしきった最後の姿勢が安定しない。結局、1回目の試技は当初予定した重量より4キロ落としてのスタートとなった。2回目の135キロまでは連続で成功したが、3回目の137キロを失敗。「勝ちを意識してしまい、調整がうまくできなかったのが敗因。普段通りいけば最後も挙げられた」と反省の言葉が続いた。

　5月の全日本選手権は4位、6月の世界ジュニア選手権では3位入賞。着実に力を付けている教え子に、多度津高の藤田監督は「今大会の反省を生かして、さらに一つ上のレベルに上がってほしい」と奮起を促す。東京五輪出場を目指す期待の20歳は「もっと練習を積んで詰めの甘さを無くしたい」と、さらなる飛躍を誓っていた。

練習工夫したい
　重量挙げ成年男子69キロ級スナッチ5位、ジャーク7位入賞の大塚一樹（香川中央高教）の話　この順位が最低限の目標だったので達成できてよかった。東京五輪を目指す若手に食らい付いていけるよう、また練習のやり方を工夫したい。

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