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陸上　香川陸協第２回記録会

2016/09/25 09:47

　（24日・Pikaraスタジアム）＝記録は1位と県勢上位
　【男子】
　▽100メートル　（1）藤堂誉志（安芸高）10秒63（3）白井（香川中央高）10秒77＝以上追い風参考
　▽400メートル　（1）藤堂誉志（安芸高）48秒27（2）石井（四学香川西高）49秒32
　▽800メートル　（1）丸沢竜也（徳島科学技術高）1分55秒06（3）植崎（環太平洋大）1分56秒99
　▽1500メートル　（1）西拓都（高松工高）4分18秒60（2）井上（高松東高）4分19秒20（3）朝日（高松桜井高）4分20秒02
　▽5000メートル　（1）石川諒（観音寺一高）15分16秒90（2）久保山（善通寺自衛隊）15分24秒24（3）松本（同）15分32秒25
　▽110メートル障害　（1）武田仁志（環太平洋大）15秒58（2）山下（善通寺一高）15秒59
　▽同中学　（1）桐山昂（豊浜）18秒97（2）土田（丸亀南）20秒54
　▽同少年共通　（1）森西一希（徳島城南高）15秒16（2）重藤（高松一高）15秒37（3）山下（高瀬中）16秒10
　▽400メートル障害　（1）出原聡磨（香川中央高）54秒17（3）三谷（高瀬高）56秒78
　▽走り高跳び　（1）桑嶋竹志（RATTLE）2メートル04（2）木南（四学香川西高）2メートル01
　▽棒高跳び　（1）吉田賢明（観音寺中央高）5メートル10（3）土井（三観陸協）4メートル80
　▽走り幅跳び　（1）三宅諒亨（岡山工高）6メートル94
　▽三段跳び　（1）島田智成（四学香川西高）14メートル23（3）真鍋（香川大）13メートル90＝以上追い風参考
　▽砲丸投げ　（1）犬飼邦明（岡山AC）10メートル96（2）植田（香川大）10メートル18（3）松山（香川中央高）10メートル03
　▽同高校　（1）崎谷陽一（西条農高）13メートル22（2）山本（四学香川西高）13メートル04（3）武下（観音寺中央高）11メートル84
　▽同中学　（1）白川翔也（大野原）11メートル40（2）白石（豊浜）10メートル17
　▽同少年B　（1）三田穂貴（生光学園高）16メートル59（2）吉田（観音寺中央高）14メートル16（3）芟薮（大野原中）12メートル33
　▽円盤投げ　（1）幸長慎一（四国大）51メートル22（2）田岡（三観陸協）44メートル0
　▽同高校　（1）田口敦士（生光学園高）46メートル22（2）宗石（坂出一高）42メートル09（3）坂口（四学香川西高）36メートル84
　▽ハンマー投げ　（1）内藤克己（和歌山陸協）50メートル77（2）岩田（岡山商科大）46メートル88（3）大西（香川マスターズ）38メートル93
　▽同高校　（1）小松将弘（生光学園高）57メートル25
　▽やり投げ　（1）木村仁紀（四学香川西高）57メートル23（2）出海（西条農高）56メートル89（3）古津（坂出一高）52メートル66

　【女子】
　▽100メートル　（1）酒井結衣（四学香川西高）12秒32
　▽400メートル　（1）吉田果穂（四学香川西高）59秒01
　▽800メートル　（1）村上咲恵華（環太平洋大）2分19秒47（2）三好（丸亀高）2分22秒18（3）松原（香川大）2分25秒19
　▽1500メートル　（1）岩川侑樹（今治造船）4分39秒19（2）浜（同）4分48秒71（3）村上（同）4分52秒48
　▽3000メートル　（1）本條菜奈子（四学香川西高）10分3秒30（2）橋本（同）10分5秒82（3）西川（同）10分17秒84
　▽100メートル障害　（1）下谷奈央（環太平洋大）14秒42（2）成行（丸亀高）15秒04
　▽同中学　（1）板野茉央（吉備）16秒18（2）中上（三豊）16秒39
　▽同少年B　（1）池田莉子（四学香川西高）14秒97
　▽400メートル障害　（1）松原玲奈（香川大）1分4秒99（3）成行（丸亀高）1分7秒49
　▽5000メートル競歩　（1）則本菜々子（岡山東商高）22分35秒68（2）森本（高松工高）26分18秒92（3）十河（同）31分7秒19
　▽走り高跳び　（1）中野愛梨（岡山朝日高）1メートル69（2）大隅（高松一高）1メートル63（3）開（高松工高）1メートル60
　▽棒高跳び　（1）稲艸夏姫（環太平洋大）3メートル40（2）丹下（観音寺一高）2メートル80（3）篠原（笠田高）2メートル60
　▽走り幅跳び　（1）喜多世奈（徳島市立高）5メートル65（2）三原（英明高）5メートル62＝以上追い風参考（3）曽根（四学香川西高）5メートル18
　▽三段跳び　（1）道中杏花（徳島市立高）11メートル95
　▽砲丸投げ　（1）馬場さくら（生光学園高）12メートル40（2）山本（四学香川西高）12メートル25
　▽同中学　（1）羽納望（興除）11メートル80
　▽円盤投げ　（1）高木智帆（鳴門渦潮高）40メートル33（3）脇田（西条農高）36メートル02
　▽ハンマー投げ　（1）中野育（徳山大）47メートル10（3）中新（西条農高）
36メートル87
　▽やり投げ　（1）佐藤千尋（徳山大）48メートル08（3）石井（農経高）39メートル61

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