陸上　香川陸協第２回記録会

（24日・Pikaraスタジアム）＝記録は1位と県勢上位

【男子】

▽100メートル （1）藤堂誉志（安芸高）10秒63（3）白井（香川中央高）10秒77＝以上追い風参考

▽400メートル （1）藤堂誉志（安芸高）48秒27（2）石井（四学香川西高）49秒32

▽800メートル （1）丸沢竜也（徳島科学技術高）1分55秒06（3）植崎（環太平洋大）1分56秒99

▽1500メートル （1）西拓都（高松工高）4分18秒60（2）井上（高松東高）4分19秒20（3）朝日（高松桜井高）4分20秒02

▽5000メートル （1）石川諒（観音寺一高）15分16秒90（2）久保山（善通寺自衛隊）15分24秒24（3）松本（同）15分32秒25

▽110メートル障害 （1）武田仁志（環太平洋大）15秒58（2）山下（善通寺一高）15秒59

▽同中学 （1）桐山昂（豊浜）18秒97（2）土田（丸亀南）20秒54

▽同少年共通 （1）森西一希（徳島城南高）15秒16（2）重藤（高松一高）15秒37（3）山下（高瀬中）16秒10

▽400メートル障害 （1）出原聡磨（香川中央高）54秒17（3）三谷（高瀬高）56秒78

▽走り高跳び （1）桑嶋竹志（RATTLE）2メートル04（2）木南（四学香川西高）2メートル01

▽棒高跳び （1）吉田賢明（観音寺中央高）5メートル10（3）土井（三観陸協）4メートル80

▽走り幅跳び （1）三宅諒亨（岡山工高）6メートル94

▽三段跳び （1）島田智成（四学香川西高）14メートル23（3）真鍋（香川大）13メートル90＝以上追い風参考

▽砲丸投げ （1）犬飼邦明（岡山AC）10メートル96（2）植田（香川大）10メートル18（3）松山（香川中央高）10メートル03

▽同高校 （1）崎谷陽一（西条農高）13メートル22（2）山本（四学香川西高）13メートル04（3）武下（観音寺中央高）11メートル84

▽同中学 （1）白川翔也（大野原）11メートル40（2）白石（豊浜）10メートル17

▽同少年B （1）三田穂貴（生光学園高）16メートル59（2）吉田（観音寺中央高）14メートル16（3）芟薮（大野原中）12メートル33

▽円盤投げ （1）幸長慎一（四国大）51メートル22（2）田岡（三観陸協）44メートル0

▽同高校 （1）田口敦士（生光学園高）46メートル22（2）宗石（坂出一高）42メートル09（3）坂口（四学香川西高）36メートル84

▽ハンマー投げ （1）内藤克己（和歌山陸協）50メートル77（2）岩田（岡山商科大）46メートル88（3）大西（香川マスターズ）38メートル93

▽同高校 （1）小松将弘（生光学園高）57メートル25

▽やり投げ （1）木村仁紀（四学香川西高）57メートル23（2）出海（西条農高）56メートル89（3）古津（坂出一高）52メートル66



【女子】

▽100メートル （1）酒井結衣（四学香川西高）12秒32

▽400メートル （1）吉田果穂（四学香川西高）59秒01

▽800メートル （1）村上咲恵華（環太平洋大）2分19秒47（2）三好（丸亀高）2分22秒18（3）松原（香川大）2分25秒19

▽1500メートル （1）岩川侑樹（今治造船）4分39秒19（2）浜（同）4分48秒71（3）村上（同）4分52秒48

▽3000メートル （1）本條菜奈子（四学香川西高）10分3秒30（2）橋本（同）10分5秒82（3）西川（同）10分17秒84

▽100メートル障害 （1）下谷奈央（環太平洋大）14秒42（2）成行（丸亀高）15秒04

▽同中学 （1）板野茉央（吉備）16秒18（2）中上（三豊）16秒39

▽同少年B （1）池田莉子（四学香川西高）14秒97

▽400メートル障害 （1）松原玲奈（香川大）1分4秒99（3）成行（丸亀高）1分7秒49

▽5000メートル競歩 （1）則本菜々子（岡山東商高）22分35秒68（2）森本（高松工高）26分18秒92（3）十河（同）31分7秒19

▽走り高跳び （1）中野愛梨（岡山朝日高）1メートル69（2）大隅（高松一高）1メートル63（3）開（高松工高）1メートル60

▽棒高跳び （1）稲艸夏姫（環太平洋大）3メートル40（2）丹下（観音寺一高）2メートル80（3）篠原（笠田高）2メートル60

▽走り幅跳び （1）喜多世奈（徳島市立高）5メートル65（2）三原（英明高）5メートル62＝以上追い風参考（3）曽根（四学香川西高）5メートル18

▽三段跳び （1）道中杏花（徳島市立高）11メートル95

▽砲丸投げ （1）馬場さくら（生光学園高）12メートル40（2）山本（四学香川西高）12メートル25

▽同中学 （1）羽納望（興除）11メートル80

▽円盤投げ （1）高木智帆（鳴門渦潮高）40メートル33（3）脇田（西条農高）36メートル02

▽ハンマー投げ （1）中野育（徳山大）47メートル10（3）中新（西条農高）

36メートル87

▽やり投げ （1）佐藤千尋（徳山大）48メートル08（3）石井（農経高）39メートル61