天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

新井田・韮沢（英明高）決勝逃す　全日本Ｊｒ．バド選手権

2016/09/20 09:44

　バドミントンのJOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権は19日までの3日間、愛媛県総合運動公園体育館などであった。県勢は女子ジュニアダブルスで新井田楓・韮沢美羽組（英明高）が4強に入ったのが最高だった。（記録は県勢）

　【男子】
　▽ジュニアシングルス1回戦　秦野（北海道）2―0岡田（高松商高）
　▽同ダブルス1回戦　毛利・荒木（北海道）2―0山根・池田（高松一高）
　▽ジュニア新人シングルス1回戦　岡田（一宮中）2―1直崎（鹿児島）　和田（香川一中）2―1藤田（長崎）
　▽2回戦　吉田（福島）2―0岡田　野口（埼玉）2―0和田

　【女子】
　▽ジュニアシングルス2回戦　宮本（神奈川）2―1多田羅（高松高）　吉川（英明高）2―0小野（群馬）
　▽3回戦　平野（福岡）2―0吉川
　▽同ダブルス1回戦　斉藤・池田（東京）2―0高瀬・吉川（英明高）
　▽2回戦　新井田・韮沢（英明高）2―0黒島・金城（沖縄）
　▽3回戦　新井田・韮沢2―1鈴木・岡村（宮城）

　▽準々決勝
新井田韮沢　2―0　醍醐・田代（栃木）

　▽準決勝
永井・水井（福島）　2―0　新井田韮沢

　▽ジュニア新人シングルス1回戦　鈴木（山形）2―1氏家（善通寺西中）　内田（青森）2―1上岡（一宮中）

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 綾（丸亀）県新Ｖ　男子８００自　県高…
  2. 板東（高松工）貫禄の頂点　男子走り高…
  3. カマタマ競り負け　遠い勝ち点３　Ｊ２…
  4. 秋の県高校野球　雨で２２日に順延…
  5. 高松工１３度目栄冠　女子は高松商連覇…
  6. 軟式野球　ＯＨＫ杯県学童選抜大会第２…
  7. 松山大２勝　勝ち点３に　四国六大学野…
  8. 中村（坂出商）制す 女子Ｓスカル　県…
  9. 三菱化学坂出が初戦突破　全日本社会人…
  10. 琴勇輝６勝目　天風は５敗目　大相撲秋…
集計対象記事：18日11:56〜20日11:56配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. リオ・パラ日本選手団が解団式　ＪＰＣ…
  2. デービスらが週間ＭＶＰ　米大リーグ…
  3. Ｄ３―１広（１９日）　ＤｅＮＡが３連…
  4. ＤｅＮＡがＣＳ初進出　プロ野球セ・リ…
  5. 日３―１ロ（１９日）　日本ハムが８０…
  6. 大関豪栄道が９戦全勝　日馬、遠藤１敗…
  7. 女子テニス大坂、初戦で土居破る　東レ…
  8. リオ金のファラーらの情報も流出　ロシ…
  9. 柔道金の大野「勝ち続け４年後」　奈良…
  10. 五輪金の金藤、現役続行「３割」　競泳…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.