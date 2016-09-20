新井田・韮沢（英明高）決勝逃す　全日本Ｊｒ．バド選手権

バドミントンのJOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権は19日までの3日間、愛媛県総合運動公園体育館などであった。県勢は女子ジュニアダブルスで新井田楓・韮沢美羽組（英明高）が4強に入ったのが最高だった。（記録は県勢）



【男子】

▽ジュニアシングルス1回戦 秦野（北海道）2―0岡田（高松商高）

▽同ダブルス1回戦 毛利・荒木（北海道）2―0山根・池田（高松一高）

▽ジュニア新人シングルス1回戦 岡田（一宮中）2―1直崎（鹿児島） 和田（香川一中）2―1藤田（長崎）

▽2回戦 吉田（福島）2―0岡田 野口（埼玉）2―0和田



【女子】

▽ジュニアシングルス2回戦 宮本（神奈川）2―1多田羅（高松高） 吉川（英明高）2―0小野（群馬）

▽3回戦 平野（福岡）2―0吉川

▽同ダブルス1回戦 斉藤・池田（東京）2―0高瀬・吉川（英明高）

▽2回戦 新井田・韮沢（英明高）2―0黒島・金城（沖縄）

▽3回戦 新井田・韮沢2―1鈴木・岡村（宮城）



▽準々決勝

新井田韮沢 2―0 醍醐・田代（栃木）



▽準決勝

永井・水井（福島） 2―0 新井田韮沢



▽ジュニア新人シングルス1回戦 鈴木（山形）2―1氏家（善通寺西中） 内田（青森）2―1上岡（一宮中）