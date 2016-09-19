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アーチェリー　県高校秋季公認記録会　記録

2016/09/19 09:53

（18日・高松東高池戸グラウンド）
　【男子】
　▽70メートルラウンド　（1）田辺朋樹（高松東）584点（田辺朋樹の36射300点、72射584点は大会新記録）（2）三好晃一（同）566点（三好晃一の36射283点、72射566点は大会新記録）（3）石川（観音寺一）529点
　▽2年生50・30メートルラウンド　（1）松原寛明（香川中央）526点（2）中原（同）440点（3）藤本（同）165点
　▽30メートルWラウンド　（1）川西竜太朗（高松西）595点（2）成瀬（高松東）544点（3）永原（高松西）504点
　▽18メートルWラウンド　（1）大山寛人（観音寺一）640点（2）高橋（高松西）619点（3）永江（観音寺一）613点
　▽10メートルWラウンド　（1）太田祐希（高松西）674点＝以下なし

　【女子】
　▽70メートルラウンド　（1）須田真央（香川中央）635点（須田真央の36射325点、72射635点は県高校新、大会新記録）（2）是沢（観音寺一）552点（3）平見（香川中央）524点
　▽2年生50・30メートルラウンド　（1）中田沙希（香川中央）461点（2）藤沢（同）415点＝以下なし
　▽1年生50・30メートルラウンド　（1）三木千穂（高松西）504点（2）三枝（同）452点（3）植田（同）308点
　▽30メートルWラウンド　（1）望月花音（高松西）595点（2）岡（同）563点（3）伊賀（香川中央）535点
　▽18メートルWラウンド　（1）尾崎天音（観音寺一）651点（2）井上（香川中央）627点（3）松原（観音寺一）618点

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