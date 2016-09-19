アーチェリー　県高校秋季公認記録会　記録

（18日・高松東高池戸グラウンド）

【男子】

▽70メートルラウンド （1）田辺朋樹（高松東）584点（田辺朋樹の36射300点、72射584点は大会新記録）（2）三好晃一（同）566点（三好晃一の36射283点、72射566点は大会新記録）（3）石川（観音寺一）529点

▽2年生50・30メートルラウンド （1）松原寛明（香川中央）526点（2）中原（同）440点（3）藤本（同）165点

▽30メートルWラウンド （1）川西竜太朗（高松西）595点（2）成瀬（高松東）544点（3）永原（高松西）504点

▽18メートルWラウンド （1）大山寛人（観音寺一）640点（2）高橋（高松西）619点（3）永江（観音寺一）613点

▽10メートルWラウンド （1）太田祐希（高松西）674点＝以下なし



【女子】

▽70メートルラウンド （1）須田真央（香川中央）635点（須田真央の36射325点、72射635点は県高校新、大会新記録）（2）是沢（観音寺一）552点（3）平見（香川中央）524点

▽2年生50・30メートルラウンド （1）中田沙希（香川中央）461点（2）藤沢（同）415点＝以下なし

▽1年生50・30メートルラウンド （1）三木千穂（高松西）504点（2）三枝（同）452点（3）植田（同）308点

▽30メートルWラウンド （1）望月花音（高松西）595点（2）岡（同）563点（3）伊賀（香川中央）535点

▽18メートルWラウンド （1）尾崎天音（観音寺一）651点（2）井上（香川中央）627点（3）松原（観音寺一）618点