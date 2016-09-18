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牧野（観音寺中部）県中学新Ｖ　女子１００バタ　県中学校新人水泳

2016/09/18 09:47

　水泳の県中学校新人大会は17日、高松市御厩町の県立総合プールで競泳の男女30種目を行った。

　女子は牧野桜子（観音寺中部）が、100メートルバタフライで1分2秒58の県中学新をマークして優勝。男子は100メートル平泳ぎで増田開（桜町）が1分8秒11の大会新で栄冠に輝いた。学校対抗は男子が三木、女子は勝賀が頂点に立った。

　【男子】
　▽50メートル自由形　（1）村上晴紀（坂出）26秒53（2）高橋（勝賀）26秒66（3）脇坂（龍雲）28秒41▽100メートル自由形　（1）山田晃司（太田）56秒26（2）村上（坂出）57秒37（3）国重（善通寺東）59秒17▽200メートル自由形　（1）山田晃司（太田）2分3秒63（2）奥野（勝賀）2分3秒65（3）西村（善通寺東）2分7秒95▽400メートル自由形　（1）奥野真央（勝賀）4分23秒60（2）黒田（太田）4分34秒93（3）末沢（三木）4分43秒46▽1500メートル自由形　（1）岩田悠雅（観音寺）17分28秒39（2）末沢（三木）17分54秒19（3）下舞（白峰）18分49秒92▽100メートル背泳ぎ　（1）高橋慶亘（勝賀）1分5秒90（2）今井（善通寺東）1分9秒57（3）平田（紫雲）1分9秒66▽200メートル背泳ぎ　（1）平田流一（付属坂出）2分22秒84（2）平田（紫雲）2分28秒84（3）水田（志度）2分30秒38▽100メートル平泳ぎ　（1）増田開（桜町）1分8秒11＝大会新（2）熊谷（観音寺中部）1分11秒17（3）山本（多度津）1分11秒88▽200メートル平泳ぎ　（1）増田開（桜町）2分32秒27（2）山本（多度津）2分37秒94（3）熊谷（観音寺中部）2分39秒24▽100メートルバタフライ　（1）西村凜（善通寺東）1分4秒47（2）久保（紫雲）1分6秒36（3）稲尾（藤井）1分7秒88▽200メートルバタフライ　（1）久保海翔（紫雲）2分30秒46（2）土井（三木）2分31秒04（3）稲尾（藤井）2分34秒41▽200メートル個人メドレー　（1）岩田悠雅（観音寺）2分21秒75（2）渡辺（高松北）2分21秒94（3）国重（善通寺東）2分25秒66▽400メートル個人メドレー　（1）渡辺翔大（高松北）4分57秒53（2）平田（付属坂出）5分11秒86（3）後藤（多度津）5分20秒09▽400メートルリレー　（1）太田（山田、多田羅、長谷、黒田）4分9秒21（2）三木4分16秒57（3）桜町4分18秒23▽400メートルメドレーリレー　（1）多度津（後藤、山本、今川、林）4分42秒58（2）三木4分45秒56（3）桜町4分50秒65
　▽学校対抗　（1）三木79点（2）桜町56点（3）善通寺東56点＝2、3位はリレー得点による

　【女子】
　▽50メートル自由形　（1）牧野桜子（観音寺中部）27秒64（2）高橋（古高松）28秒41（3）山下（観音寺中部）28秒77▽100メートル自由形　（1）高橋美沙姫（古高松）1分2秒09（2）浅田（勝賀）1分3秒78（3）成田（一宮）1分5秒92▽200メートル自由形　（1）大高八重子（志度）2分14秒06（2）浅田（勝賀）2分19秒28（3）湯野川（山田）2分21秒14▽400メートル自由形　（1）大高八重子（志度）4分41秒86（2）湯野川（山田）4分50秒97（3）渡辺（太田）4分50秒98▽800メートル自由形　（1）合田美咲（大野原）9分55秒06（2）善木（多度津）9分55秒25（3）渡辺（太田）10分0秒10▽100メートル背泳ぎ　（1）松原千紘（善通寺東）1分13秒40（2）新田（紫雲）1分14秒84（3）辻（観音寺中部）1分14秒97▽200メートル背泳ぎ　（1）津島光希（付属坂出）2分28秒84（2）松原（善通寺東）2分36秒42（3）新田（紫雲）2分37秒84▽100メートル平泳ぎ　（1）野口里夏（高松一）1分15秒37（2）浅野（大手前）1分19秒39（3）川田（勝賀）1分23秒66▽200メートル平泳ぎ　（1）野口里夏（高松一）2分43秒04（2）三田（多度津）2分57秒64（3）徳永（丸亀西）3分0秒01▽100メートルバタフライ　（1）牧野桜子（観音寺中部）1分2秒58＝県中学新、大会新（2）山下（同）1分7秒88（3）大池（丸亀西）1分10秒10▽200メートルバタフライ　（1）大池莉理香（丸亀西）2分30秒94（2）森田（香川一）2分42秒24（3）三橋（牟礼）2分42秒96▽200メートル個人メドレー　（1）浅野葵（大手前）2分36秒88（2）徳永（丸亀西）2分40秒44（3）佃（香川一）2分40秒45▽400メートル個人メドレー　（1）津島光希（付属坂出）5分22秒44（2）高嶋（大手前）5分41秒22（3）朝倉（勝賀）5分44秒48▽400メートルリレー　（1）勝賀（浅田、滝井、川田、朝倉）4分28秒25（2）山田4分30秒81（3）龍雲4分33秒85▽400メートルメドレーリレー　（1）丸亀西（前川、徳永、大池、宮本）5分6秒38（2）勝賀5分7秒71（3）香川一5分9秒59
　▽学校対抗　（1）勝賀65点（2）多度津51点（3）丸亀西50点

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