天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

男女４強決定　後藤杯バレー

2016/09/18 09:42

　バレーボールの後藤杯県高校大会第1日は17日、高松工高体育館などに男子22校、女子31校が出場して準々決勝までを実施し、4強が決まった。

　大会最終日は18日、丸亀市の飯山総合運動公園体育館で決勝までを行う。

　▽男子1回戦　高松東2―0土庄　三本松2―1香川中央　高松一2―0琴平　高松2―0石田　英明2―0丸亀　香川高専高松2―0観音寺一

　▽2回戦　高松工2―0高松東　高松西2―1坂出工　高松桜井2―1三本松　寒川2―0高松一　坂出2―0高松　英明2―0善通寺一　香川高専詫間2―0尽誠　多度津2―0香川高専高松

　▽準々決勝
高松工　2―0　高松西
寒川　2―0　高松桜井
坂出　2―0　英明
多度津　2―0　香川高専詫間

　▽女子1回戦　善通寺一2―0三木　志度2―0尽誠　丸亀2―0高松中央　高松一2―0笠田　観音寺一2―0高松工　英明2―1高松東　丸亀城西2―0香川中央　坂出商2―0高松桜井　観音寺中央2―0飯山　石田2―0土庄・三本松　津田2―0坂出一　高松北2―0坂出　四学香川西2―0高松　高瀬2―0琴平　高松南2―0高松西

　▽2回戦　高松商2―0善通寺一　志度2―0丸亀　高松一2―0観音寺一　英明2―0丸亀城西　坂出商2―0観音寺中央　津田2―0石田　四学香川西2―0高松北　高松南2―0高瀬

　▽準々決勝
高松商　2―1　志度
英明　2―0　高松一
坂出商　2―0　津田
高松南　2―1　四学香川西

関連記事

powered by weblio


同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ
ロード中 関連記事を取得中...
 

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. １７日に再開　秋の県高校野球…
  2. 隠岐、全勝守る　１７日に琴勇輝―天風…
  3. カマタマ６戦ぶり白星狙う　１８日、敵…
  4. 野球王国復活の一助に　高松商など３校…
  5. テニス、ダニエルと西岡で連勝／デ杯ウ…
  6. 四国学院大が香川大に先勝　四国六大学…
  7. 香川は後期２位　全日程終了　四国ＩＬ…
  8. 池田（日大＝高松工高出）４位　飛び込…
  9. ボクシング長谷川、王座返り咲き／Ｗ世…
  10. ヤマハ、サントリー４連勝／ラグビーの…
集計対象記事：16日11:51〜18日11:51配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 競泳中島が銅、ラグビーは３決へ　リオ…
  2. Ｓクライミング、日本勢初Ｖ　ボルダリ…
  3. ソ６―３オ（１７日）　ソフトバンクが…
  4. スペインサッカー、清武アシスト　１部…
  5. 大関豪栄道が全勝対決制し首位　１敗３…
  6. 野村８位に浮上　エビアン女子ゴルフ第…
  7. 西３―１楽（１７日）　菊池が１０連勝…
  8. カブス川崎は４打数無安打　ブルワーズ…
  9. Ｊ１浦和が首位、Ｇ大阪２位　川崎敗れ…
  10. サッカー、ハーフナーらフル出場　オラ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.