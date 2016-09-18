男女４強決定　後藤杯バレー

バレーボールの後藤杯県高校大会第1日は17日、高松工高体育館などに男子22校、女子31校が出場して準々決勝までを実施し、4強が決まった。



大会最終日は18日、丸亀市の飯山総合運動公園体育館で決勝までを行う。



▽男子1回戦 高松東2―0土庄 三本松2―1香川中央 高松一2―0琴平 高松2―0石田 英明2―0丸亀 香川高専高松2―0観音寺一



▽2回戦 高松工2―0高松東 高松西2―1坂出工 高松桜井2―1三本松 寒川2―0高松一 坂出2―0高松 英明2―0善通寺一 香川高専詫間2―0尽誠 多度津2―0香川高専高松



▽準々決勝

高松工 2―0 高松西

寒川 2―0 高松桜井

坂出 2―0 英明

多度津 2―0 香川高専詫間



▽女子1回戦 善通寺一2―0三木 志度2―0尽誠 丸亀2―0高松中央 高松一2―0笠田 観音寺一2―0高松工 英明2―1高松東 丸亀城西2―0香川中央 坂出商2―0高松桜井 観音寺中央2―0飯山 石田2―0土庄・三本松 津田2―0坂出一 高松北2―0坂出 四学香川西2―0高松 高瀬2―0琴平 高松南2―0高松西



▽2回戦 高松商2―0善通寺一 志度2―0丸亀 高松一2―0観音寺一 英明2―0丸亀城西 坂出商2―0観音寺中央 津田2―0石田 四学香川西2―0高松北 高松南2―0高瀬



▽準々決勝

高松商 2―1 志度

英明 2―0 高松一

坂出商 2―0 津田

高松南 2―1 四学香川西