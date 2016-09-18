カナディアン・阪口（坂出）カヤック・田部（高瀬）３冠　県高校新人カヌー

カヌーの県高校新人大会は17日、坂出市の府中湖競技場でスプリント500メートルの男女12種目を行った。男子カナディアンは阪口雄基（坂出）がシングル2年、ペア、フォアを制し3冠を達成。同カヤックも田部元基（高瀬）がシングル1年で頂点に立つなど、3種目で栄冠をつかんだ。



【男子】＝500メートル

▽カヤックシングル2年 （1）安藤久騎（坂出）1分54秒433（2）白川（高瀬）1分55秒464（3）寺主（坂出）2分2秒919

▽同1年 （1）田部元基（高瀬）1分57秒157（2）森黒（坂出工）1分58秒687（3）柴山（高瀬）2分5秒519

▽カヤックペア （1）白川翔大・田部元基（高瀬）1分47秒664（2）安藤・寺主（坂出）1分48秒725（3）森黒・香川（坂出工）1分51秒045

▽同フォア （1）高瀬（白川、田部、柴山、今津）1分43秒457（2）坂出1分43秒746（3）坂出工1分45秒993

▽カナディアンシングル2年 （1）阪口雄基（坂出）2分9秒301（2）渡辺（同）2分14秒404（3）角田（坂出工）2分16秒754

▽同1年 （1）山戸蓮（坂出）2分39秒504（2）久保（坂出工）2分53秒827＝以下なし

▽カナディアンペア （1）阪口雄基・渡辺誉史希（坂出）2分3秒099（2）田中・山戸（同）2分20秒128（3）角田・久保（坂出工）2分20秒138

▽同フォア （1）坂出（阪口、田中、渡辺、山戸）2分1秒634（2）坂出工2分34秒147＝以下なし

▽総合 （1）坂出71点（2）坂出工40点（3）高瀬32点



【女子】＝500メートル

▽カヤックシングル2年 （1）平尾和奏（坂出）2分13秒513（2）上森（高瀬）2分17秒031（3）長尾（坂出工）2分17秒911

▽同1年 （1）大森穂歌（高瀬）2分31秒945（2）森（同）2分33秒559（3）岡崎（坂出）2分34秒871

▽カヤックペア （1）柳生真佑帆・上森美里（高瀬）2分9秒706（2）平尾・磯崎（坂出）2分13秒966（3）山田・森（高瀬）2分26秒864

▽同フォア （1）高瀬（柳生、上森、山田、森）2分12秒024＝以下なし

▽総合 （1）高瀬40点（2）坂出17点（3）坂出工4点