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いわて国体　競泳　少年女子Ｂ５０自・池江が日本新Ｖ

2016/09/11 09:50

（盛岡市立総合プール）
　【成年男子】
　▽100メートル自由形決勝　（1）小堀勇気（石川・ミズノ）49秒50（2）小長谷（岐阜・岐阜西SC）49秒83（3）江原（山梨・自衛隊）50秒00
　▽100メートル平泳ぎ決勝　（1）小関也朱篤（山形・ミキハウス）59秒87＝大会新（2）渡辺（大分・早大）1分0秒28（3）渡辺（広島・自衛隊）1分0秒69
　▽100メートル背泳ぎ決勝　（1）萩野公介（栃木・東洋大）53秒60（2）川本（愛知・中京大）54秒28（3）長谷川（静岡・ミキハウス）54秒35
　▽200メートルリレー決勝　（1）愛知（安江、伊藤、川本、越）1分29秒10（2）千葉1分29秒60（3）埼玉1分29秒72

　【少年男子A】
　▽100メートル自由形決勝　（1）溝畑樹蘭（兵庫・報徳学園高）49秒72＝大会新（2）伊東（東京・早大学院高）50秒50（3）岡本（山口・野田学園高）51秒32
　▽200メートルバタフライ決勝　（1）幌村尚（兵庫・西脇工高）1分56秒00（2）阪本（三重・三重高）1分57秒87（3）居相（神奈川・桐光学園高）1分58秒32
　▽400メートル個人メドレー決勝　（1）村田翔（東京・淑徳巣鴨高）4分18秒81（2）竹内（神奈川・湘南工大付高）4分19秒18（3）伊藤（愛知・名古屋高）4分19秒92

　【少年男子B】
　▽50メートル自由形決勝　（1）石崎慶祐（新潟・長岡大手高）23秒61（2）常松（島根・平田高）23秒68（3）本田（鳥取・米子北高）23秒73
　▽100メートル背泳ぎ決勝　（1）高地駿介（埼玉・春野中）57秒30（2）大武（東京・芝浦工大高）57秒69（3）長野（神奈川・慶応高）57秒82
　▽400メートルメドレーリレー決勝　（1）愛知（瀬崎、間島、石川、野口）3分47秒33（2）埼玉3分47秒53（3）神奈川3分47秒69

　【成年女子】
　▽100メートル自由形決勝　（1）内田美希（群馬・東洋大）54秒17＝大会新（2）松本（静岡・ミキハウス）54秒95（3）青木（神奈川・法大）55秒24
　▽100メートル平泳ぎ決勝　（1）金藤理絵（岐阜・ぎふ瑞穂スポーツガーデン）1分6秒98（2）青木（東京・東洋大）1分7秒04（3）関口（埼玉・日体大）1分7秒88
　▽100メートル背泳ぎ決勝　（1）諸貫瑛美（群馬・スウィン館林）1分0秒32（2）赤瀬（神奈川・日体大）1分0秒58（3）竹村（大阪・イトマンSS）1分1秒60
　▽200メートルリレー決勝　（1）神奈川（山根、青木、五十嵐、滝口）1分41秒94（2）群馬1分42秒46（3）大阪1分43秒38

　【少年女子A】
　▽100メートル自由形決勝　（1）白井璃緒（兵庫・宝塚東高）55秒88（2）持田（千葉・千葉商大付高）56秒11（3）山本（東京・武蔵野高）56秒64
　▽200メートルバタフライ決勝　（1）長谷川涼香（東京・淑徳巣鴨高）2分8秒56（2）五島（奈良・天理高）2分12秒22（3）伊藤（愛知・愛知淑徳高）2分12秒24
　▽400メートル個人メドレー決勝　（1）牧野紘子（東京・東大付中教校）4分39秒47＝大会新（2）入沢（大阪・近大付高）4分42秒08（3）佐々木（神奈川・日大藤沢高）4分44秒09

　【少年女子B】
　▽50メートル自由形決勝　（1）池江璃花子（東京・淑徳巣鴨高）24秒67＝日本新（2）大内（神奈川・明治中）25秒34（3）土井（和歌山・紀伊中）26秒19
　▽100メートル背泳ぎ決勝　（1）酒井夏海（埼玉・土合中）1分1秒43（2）関口（群馬・東農大二高）1分2秒37（3）秀野（愛媛・垣生中）1分2秒98
　▽400メートルメドレーリレー決勝　（1）埼玉（酒井、宮坂、田嶋、藤原）4分8秒33（2）東京4分9秒50（3）千葉4分12秒95

　…県勢の成績…
　【成年男子】
　▽100メートル自由形予選
　「2組」（6）河野元斗（同大）51秒02＝落選
　▽100メートル平泳ぎ予選
　「4組」（5）中村優介（香川大）1分1秒74＝落選
　【少年男子A】
　▽100メートル自由形予選
　「5組」（6）村上雅弥（坂出高）52秒26＝落選
　【少年男子B】
　▽50メートル自由形予選
　「4組」（8）宮武海渡（香川大高松中）25秒22＝落選
　【少年女子A】
　▽100メートル自由形予選
　「3組」（5）高嶋ひなの（善通寺一高）58秒22＝落選
　【少年女子B】
　▽50メートル自由形予選
　「3組」（5）荻田朱理（三豊中）27秒31＝落選

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