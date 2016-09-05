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木下（高松中央高出）が全国切符　成年男子個人形　四国空手選手権

2016/09/05 09:30

　空手の四国選手権は4日、愛媛県の伊予三島運動公園体育館で組手団体3種目と男女の個人10種目を行い、県勢は、少年男女の組手団体と個人3種目を制した。全日本選手権の四国予選を兼ねた形の成年男子個人では、木下涼雅（大産大＝高松中央高出）が栄冠に輝き、本大会（12月11日・日本武道館）の出場権をつかんだ。（記録は県勢上位）

　【組手】
　▽団体国体編成1回戦　徳島2―1香川
　▽3位決定戦
高知　1―0　香川
（香川＝松本、平石、小野、木下）
　▽同少年男子1回戦　香川4−0高知
　▽決勝
香川　3−0　愛媛
（香川＝山岡一、世古、山岡拓、牧野、小野、江国）
　▽同少年女子決勝
香川　3−0　徳島
（香川＝定森、久保、植村、草野、秋山、和田）
　▽個人成年男子中量級準決勝
木下（大産大）　6―2　熊谷（高知）
　▽決勝
木村（愛媛）　8―0　木下
　▽同重量級準決勝
本田（愛媛）　6―4　小野（中京学院大）
　▽3位決定戦
小野　6―1　大久保（徳島）
　▽個人少年男子準決勝
梶村（高松中央高）　5―0　上松（愛媛）
今泉（高松中央高）　8―7　泉原（愛媛）
　▽決勝
梶村　3―0　今泉
　▽同少年女子準決勝
田中（徳島）　7―0　定森（高松中央高）
久保（高松中央高）　2―1　草野（高松中央高）
　▽3位決定戦
草野　2―0　定森
　▽決勝
田中　8―0　久保

　【形】
　▽個人成年男子準決勝
木下（大産大）　不戦勝
　▽決勝
木下　4―1　土居（徳島）
　▽同少年男子準決勝
山本（高松中央高）　5―0　山口（多度津高）
　▽3位決定戦
山口　4―1　坂本（高知）
　▽決勝
高橋（愛媛）　5―0　山本
　▽同少年女子準決勝
国広（坂出高）　5―0　近藤（高松商高）
川根（津田高）　3―2　青野（愛媛）
　▽3位決定戦
青野　3―2　近藤
　▽決勝
国広　5―0　川根

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