木下（高松中央高出）が全国切符　成年男子個人形　四国空手選手権

空手の四国選手権は4日、愛媛県の伊予三島運動公園体育館で組手団体3種目と男女の個人10種目を行い、県勢は、少年男女の組手団体と個人3種目を制した。全日本選手権の四国予選を兼ねた形の成年男子個人では、木下涼雅（大産大＝高松中央高出）が栄冠に輝き、本大会（12月11日・日本武道館）の出場権をつかんだ。（記録は県勢上位）
【組手】
▽団体国体編成1回戦 徳島2―1香川
▽3位決定戦
高知 1―0 香川
（香川＝松本、平石、小野、木下）
▽同少年男子1回戦 香川4−0高知
▽決勝
香川 3−0 愛媛
（香川＝山岡一、世古、山岡拓、牧野、小野、江国）
▽同少年女子決勝
香川 3−0 徳島
（香川＝定森、久保、植村、草野、秋山、和田）
▽個人成年男子中量級準決勝
木下（大産大） 6―2 熊谷（高知）
▽決勝
木村（愛媛） 8―0 木下
▽同重量級準決勝
本田（愛媛） 6―4 小野（中京学院大）
▽3位決定戦
小野 6―1 大久保（徳島）
▽個人少年男子準決勝
梶村（高松中央高） 5―0 上松（愛媛）
今泉（高松中央高） 8―7 泉原（愛媛）
▽決勝
梶村 3―0 今泉
▽同少年女子準決勝
田中（徳島） 7―0 定森（高松中央高）
久保（高松中央高） 2―1 草野（高松中央高）
▽3位決定戦
草野 2―0 定森
▽決勝
田中 8―0 久保
【形】
▽個人成年男子準決勝
木下（大産大） 不戦勝
▽決勝
木下 4―1 土居（徳島）
▽同少年男子準決勝
山本（高松中央高） 5―0 山口（多度津高）
▽3位決定戦
山口 4―1 坂本（高知）
▽決勝
高橋（愛媛） 5―0 山本
▽同少年女子準決勝
国広（坂出高） 5―0 近藤（高松商高）
川根（津田高） 3―2 青野（愛媛）
▽3位決定戦
青野 3―2 近藤
▽決勝
国広 5―0 川根