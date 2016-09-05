木下（高松中央高出）が全国切符　成年男子個人形　四国空手選手権

空手の四国選手権は4日、愛媛県の伊予三島運動公園体育館で組手団体3種目と男女の個人10種目を行い、県勢は、少年男女の組手団体と個人3種目を制した。全日本選手権の四国予選を兼ねた形の成年男子個人では、木下涼雅（大産大＝高松中央高出）が栄冠に輝き、本大会（12月11日・日本武道館）の出場権をつかんだ。（記録は県勢上位）



【組手】

▽団体国体編成1回戦 徳島2―1香川

▽3位決定戦

高知 1―0 香川

（香川＝松本、平石、小野、木下）

▽同少年男子1回戦 香川4−0高知

▽決勝

香川 3−0 愛媛

（香川＝山岡一、世古、山岡拓、牧野、小野、江国）

▽同少年女子決勝

香川 3−0 徳島

（香川＝定森、久保、植村、草野、秋山、和田）

▽個人成年男子中量級準決勝

木下（大産大） 6―2 熊谷（高知）

▽決勝

木村（愛媛） 8―0 木下

▽同重量級準決勝

本田（愛媛） 6―4 小野（中京学院大）

▽3位決定戦

小野 6―1 大久保（徳島）

▽個人少年男子準決勝

梶村（高松中央高） 5―0 上松（愛媛）

今泉（高松中央高） 8―7 泉原（愛媛）

▽決勝

梶村 3―0 今泉

▽同少年女子準決勝

田中（徳島） 7―0 定森（高松中央高）

久保（高松中央高） 2―1 草野（高松中央高）

▽3位決定戦

草野 2―0 定森

▽決勝

田中 8―0 久保



【形】

▽個人成年男子準決勝

木下（大産大） 不戦勝

▽決勝

木下 4―1 土居（徳島）

▽同少年男子準決勝

山本（高松中央高） 5―0 山口（多度津高）

▽3位決定戦

山口 4―1 坂本（高知）

▽決勝

高橋（愛媛） 5―0 山本

▽同少年女子準決勝

国広（坂出高） 5―0 近藤（高松商高）

川根（津田高） 3―2 青野（愛媛）

▽3位決定戦

青野 3―2 近藤

▽決勝

国広 5―0 川根