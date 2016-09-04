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福西（志度Ｊｒ．ク）石川（太田）頂点　６年単　県小学生バド

2016/09/04 09:52

　バドミントンの県小学生選手権は3日、高松市香川総合体育館で学年別の男女個人戦を行った。6年シングルスは男子が福西渉正（志度ジュニアクラブ）、女子は石川紅（太田）が栄冠に輝いた。同ダブルス男子は楠原大智・岡田大和組（綾川スピリッツ）が頂点に立ち、女子は坂本美夏・伊藤彩組（中央）が制した。6―4年の各種別4位までが、全国大会につながる四国予選（10月8日・愛媛）に進む。

　【男子】
　▽シングルス6年準決勝
井上（綾川スピリッツ）　2―0　安野（花園Jr．）
福西（志度Jr．ク）　2―1　岡崎（中央）

　▽3位決定戦
岡崎　2―1　安野
　▽決勝
福西　2（24―22）0　井上
　　　　（21―14）

　▽同5年準決勝
安田（香川S）　2―0　宮本（木太南）
堀上（香川S）　不戦勝　中山（弦打）

　▽3位決定戦
宮本　不戦勝　中山

　▽決勝
安田　2（21―10）0　堀上
　　　　（21―7）

　▽同4年準決勝
安田（香川S）　2―0　伊藤（ハート）
岩鍋（綾川スピッツ）　2―1　石原（古高松S）

　▽3位決定戦
石原　2―1　伊藤

　▽決勝
安田　2（21―8）0　岩鍋
　　　　（21―13）

　▽ダブルス6年準決勝
楠原・岡田（綾川スピリッツ）　2―0　土居・三鍋（古高松S）
下野・村上（香川S）　2―0　小畑・冨山（三豊Jr．）

　▽3位決定戦
小畑・冨山　2―0　土居・三鍋

　▽決勝
楠原・岡田　2（21―15）0　下野・村上
　　　　　　　（21―16）

　▽同5年準決勝
河田・片山（国分寺）　2―0　南・伊藤（中央）
新延・深岡（三豊Jr．）　2―1　須田・吹田（香川S）

　▽3位決定戦
須田・吹田　2―0　南・伊藤

　▽決勝
河田・片山　2（11―21）1　新延・深岡
　　　　　　　（21―17）
　　　　　　　（21―18）

　▽同4年準決勝
井手下・武丸（太田）　2―0　田中・竹内（木太南）
田中・村上（香川S）　2―1　福西・岡野（志度Jr．ク）

　▽3位決定戦
福西・岡野　2―0　田中・竹内

　▽決勝
井手下武丸　2（23―21）1　田中村上
　　　　　　　（12―21）
　　　　　　　（21―14）

　【女子】
　▽シングルス6年準決勝
宮崎（香川S）　2―0　亀山（ハート）
石川（太田）　2―0　宮崎（三豊Jr．）

　▽3位決定戦
宮崎　2―0　亀山

　▽決勝
石川　2（21―15）0　宮崎
　　　　（21―19）

　▽同5年準決勝
笠井（志度Jr．ク）　2―0　岩崎（香川S）
折目（ハート）　2―0　大西（ハート）

　▽3位決定戦
岩崎　2―1　大西

　▽決勝
笠井　2（21―13）0　折目
　　　　（21―19）

　▽同4年準決勝
村上（香川S）　2―0　藤川（国分寺）
原田（香川S）　2―0　香川（ハート）

　▽3位決定戦
藤川　2―1　香川

　▽決勝
村上　2（21―5）0　原田
　　　　（21―9）

　▽ダブルス6年準決勝
若松・石原（古高松S）　2―0　小山・津村（志度Jr．ク）
坂本・伊藤（中央）　2―0　秋山・大倉（三豊Jr．）

　▽3位決定戦
小山・津村　2―1　秋山・大倉

　▽決勝
坂本・伊藤　2（21―17）1　若松・石原
　　　　　　　（12―21）
　　　　　　　（21―14）

　▽同5年準決勝
藤井・西村（香川S）　2―0　物部・多田（古高松S）
清水・古川（香川S）　2―0　飯間・井上（香川S）

　▽3位決定戦
飯間・井上　2―0　物部・多田

　▽決勝
藤井・西村　2（21―12）0　清水・古川
　　　　　　　（21―19）

　▽同4年準決勝
西谷・北迫（中央）　2―0　高橋・塩田（ハート）
清水花・清水彩（三豊Jr．）　2―0　安野・石川（花園Jr．）

　▽3位決定戦
安野・石川　2―1　高橋・塩田

　▽決勝
清水花・清水彩　2（21―11）1　西谷・北迫
　　　　　　　　　（14―21）
　　　　　　　　　（22―20）

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