福西（志度Ｊｒ．ク）石川（太田）頂点　６年単　県小学生バド

バドミントンの県小学生選手権は3日、高松市香川総合体育館で学年別の男女個人戦を行った。6年シングルスは男子が福西渉正（志度ジュニアクラブ）、女子は石川紅（太田）が栄冠に輝いた。同ダブルス男子は楠原大智・岡田大和組（綾川スピリッツ）が頂点に立ち、女子は坂本美夏・伊藤彩組（中央）が制した。6―4年の各種別4位までが、全国大会につながる四国予選（10月8日・愛媛）に進む。



【男子】

▽シングルス6年準決勝

井上（綾川スピリッツ） 2―0 安野（花園Jr．）

福西（志度Jr．ク） 2―1 岡崎（中央）



▽3位決定戦

岡崎 2―1 安野

▽決勝

福西 2（24―22）0 井上

（21―14）



▽同5年準決勝

安田（香川S） 2―0 宮本（木太南）

堀上（香川S） 不戦勝 中山（弦打）



▽3位決定戦

宮本 不戦勝 中山



▽決勝

安田 2（21―10）0 堀上

（21―7）



▽同4年準決勝

安田（香川S） 2―0 伊藤（ハート）

岩鍋（綾川スピッツ） 2―1 石原（古高松S）



▽3位決定戦

石原 2―1 伊藤



▽決勝

安田 2（21―8）0 岩鍋

（21―13）



▽ダブルス6年準決勝

楠原・岡田（綾川スピリッツ） 2―0 土居・三鍋（古高松S）

下野・村上（香川S） 2―0 小畑・冨山（三豊Jr．）



▽3位決定戦

小畑・冨山 2―0 土居・三鍋



▽決勝

楠原・岡田 2（21―15）0 下野・村上

（21―16）



▽同5年準決勝

河田・片山（国分寺） 2―0 南・伊藤（中央）

新延・深岡（三豊Jr．） 2―1 須田・吹田（香川S）



▽3位決定戦

須田・吹田 2―0 南・伊藤



▽決勝

河田・片山 2（11―21）1 新延・深岡

（21―17）

（21―18）



▽同4年準決勝

井手下・武丸（太田） 2―0 田中・竹内（木太南）

田中・村上（香川S） 2―1 福西・岡野（志度Jr．ク）



▽3位決定戦

福西・岡野 2―0 田中・竹内



▽決勝

井手下武丸 2（23―21）1 田中村上

（12―21）

（21―14）



【女子】

▽シングルス6年準決勝

宮崎（香川S） 2―0 亀山（ハート）

石川（太田） 2―0 宮崎（三豊Jr．）



▽3位決定戦

宮崎 2―0 亀山



▽決勝

石川 2（21―15）0 宮崎

（21―19）



▽同5年準決勝

笠井（志度Jr．ク） 2―0 岩崎（香川S）

折目（ハート） 2―0 大西（ハート）



▽3位決定戦

岩崎 2―1 大西



▽決勝

笠井 2（21―13）0 折目

（21―19）



▽同4年準決勝

村上（香川S） 2―0 藤川（国分寺）

原田（香川S） 2―0 香川（ハート）



▽3位決定戦

藤川 2―1 香川



▽決勝

村上 2（21―5）0 原田

（21―9）



▽ダブルス6年準決勝

若松・石原（古高松S） 2―0 小山・津村（志度Jr．ク）

坂本・伊藤（中央） 2―0 秋山・大倉（三豊Jr．）



▽3位決定戦

小山・津村 2―1 秋山・大倉



▽決勝

坂本・伊藤 2（21―17）1 若松・石原

（12―21）

（21―14）



▽同5年準決勝

藤井・西村（香川S） 2―0 物部・多田（古高松S）

清水・古川（香川S） 2―0 飯間・井上（香川S）



▽3位決定戦

飯間・井上 2―0 物部・多田



▽決勝

藤井・西村 2（21―12）0 清水・古川

（21―19）



▽同4年準決勝

西谷・北迫（中央） 2―0 高橋・塩田（ハート）

清水花・清水彩（三豊Jr．） 2―0 安野・石川（花園Jr．）



▽3位決定戦

安野・石川 2―1 高橋・塩田



▽決勝

清水花・清水彩 2（21―11）1 西谷・北迫

（14―21）

（22―20）

