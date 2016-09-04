福西（志度Ｊｒ．ク）石川（太田）頂点　６年単　県小学生バド

バドミントンの県小学生選手権は3日、高松市香川総合体育館で学年別の男女個人戦を行った。6年シングルスは男子が福西渉正（志度ジュニアクラブ）、女子は石川紅（太田）が栄冠に輝いた。同ダブルス男子は楠原大智・岡田大和組（綾川スピリッツ）が頂点に立ち、女子は坂本美夏・伊藤彩組（中央）が制した。6―4年の各種別4位までが、全国大会につながる四国予選（10月8日・愛媛）に進む。
【男子】
▽シングルス6年準決勝
井上（綾川スピリッツ） 2―0 安野（花園Jr．）
福西（志度Jr．ク） 2―1 岡崎（中央）
▽3位決定戦
岡崎 2―1 安野
▽決勝
福西 2（24―22）0 井上
（21―14）
▽同5年準決勝
安田（香川S） 2―0 宮本（木太南）
堀上（香川S） 不戦勝 中山（弦打）
▽3位決定戦
宮本 不戦勝 中山
▽決勝
安田 2（21―10）0 堀上
（21―7）
▽同4年準決勝
安田（香川S） 2―0 伊藤（ハート）
岩鍋（綾川スピッツ） 2―1 石原（古高松S）
▽3位決定戦
石原 2―1 伊藤
▽決勝
安田 2（21―8）0 岩鍋
（21―13）
▽ダブルス6年準決勝
楠原・岡田（綾川スピリッツ） 2―0 土居・三鍋（古高松S）
下野・村上（香川S） 2―0 小畑・冨山（三豊Jr．）
▽3位決定戦
小畑・冨山 2―0 土居・三鍋
▽決勝
楠原・岡田 2（21―15）0 下野・村上
（21―16）
▽同5年準決勝
河田・片山（国分寺） 2―0 南・伊藤（中央）
新延・深岡（三豊Jr．） 2―1 須田・吹田（香川S）
▽3位決定戦
須田・吹田 2―0 南・伊藤
▽決勝
河田・片山 2（11―21）1 新延・深岡
（21―17）
（21―18）
▽同4年準決勝
井手下・武丸（太田） 2―0 田中・竹内（木太南）
田中・村上（香川S） 2―1 福西・岡野（志度Jr．ク）
▽3位決定戦
福西・岡野 2―0 田中・竹内
▽決勝
井手下武丸 2（23―21）1 田中村上
（12―21）
（21―14）
【女子】
▽シングルス6年準決勝
宮崎（香川S） 2―0 亀山（ハート）
石川（太田） 2―0 宮崎（三豊Jr．）
▽3位決定戦
宮崎 2―0 亀山
▽決勝
石川 2（21―15）0 宮崎
（21―19）
▽同5年準決勝
笠井（志度Jr．ク） 2―0 岩崎（香川S）
折目（ハート） 2―0 大西（ハート）
▽3位決定戦
岩崎 2―1 大西
▽決勝
笠井 2（21―13）0 折目
（21―19）
▽同4年準決勝
村上（香川S） 2―0 藤川（国分寺）
原田（香川S） 2―0 香川（ハート）
▽3位決定戦
藤川 2―1 香川
▽決勝
村上 2（21―5）0 原田
（21―9）
▽ダブルス6年準決勝
若松・石原（古高松S） 2―0 小山・津村（志度Jr．ク）
坂本・伊藤（中央） 2―0 秋山・大倉（三豊Jr．）
▽3位決定戦
小山・津村 2―1 秋山・大倉
▽決勝
坂本・伊藤 2（21―17）1 若松・石原
（12―21）
（21―14）
▽同5年準決勝
藤井・西村（香川S） 2―0 物部・多田（古高松S）
清水・古川（香川S） 2―0 飯間・井上（香川S）
▽3位決定戦
飯間・井上 2―0 物部・多田
▽決勝
藤井・西村 2（21―12）0 清水・古川
（21―19）
▽同4年準決勝
西谷・北迫（中央） 2―0 高橋・塩田（ハート）
清水花・清水彩（三豊Jr．） 2―0 安野・石川（花園Jr．）
▽3位決定戦
安野・石川 2―1 高橋・塩田
▽決勝
清水花・清水彩 2（21―11）1 西谷・北迫
（14―21）
（22―20）