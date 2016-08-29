香川大、勝ち点１獲得／四国六大学野球

四国六大学野球リーグ（四国新聞社など後援）第2週最終日は28日、高知県の香美球場などで3カード5試合を行った。ともに先勝して迎えた県勢は、香川大が高知大に4―3で競り勝ち、勝ち点1を獲得。四国学院大は、高知工科大に連敗し勝ち点を逃した。



▽香美（高知工科大1勝1敗）

高知工科大

010140025―13

023000000―5

四国学院大

（高）八原、尾崎―山川（四）岡上、重村、土田―村井、森口

▽三塁打 先田竜（高）▽二塁打 西本大（高）山城、清水優、伊藤、松浦（以上四）



▽同（高知工科大2勝1敗）

四国学院大

110110000―4

00040001×―5

高知工科大

（四）藤岡、岡本―古谷（高）中村、青木、先田竜―山川

▽二塁打 原、古谷（以上四）山川2、喜多（以上高）



▽坊っちゃん（香川大2勝）

香川大000000400―4

高知大000011100―3

（香）上西、田内―湯田（高）益原―松下大

▽二塁打 湯田（香）



▽同（松山大1勝1敗）

松山大100001100―3

愛媛大000000000―0

（松）玉木―安藤（愛）亀岡、佐藤、松本―乗松

▽二塁打 藤堂、田原（以上松）



▽同（愛媛大2勝1敗）

松山大100000000―1

愛媛大00200000×―2

（松）玉木、平山―安藤（愛）勝田、田中宏―乗松

▽二塁打 安藤（松）南（愛）