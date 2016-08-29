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香川大、勝ち点１獲得／四国六大学野球

2016/08/29 09:33

　四国六大学野球リーグ（四国新聞社など後援）第2週最終日は28日、高知県の香美球場などで3カード5試合を行った。ともに先勝して迎えた県勢は、香川大が高知大に4―3で競り勝ち、勝ち点1を獲得。四国学院大は、高知工科大に連敗し勝ち点を逃した。

　▽香美（高知工科大1勝1敗）
高知工科大
　010140025―13
　023000000―5
四国学院大
（高）八原、尾崎―山川（四）岡上、重村、土田―村井、森口
▽三塁打　先田竜（高）▽二塁打　西本大（高）山城、清水優、伊藤、松浦（以上四）

　▽同（高知工科大2勝1敗）
四国学院大
　110110000―4
　00040001×―5
高知工科大
（四）藤岡、岡本―古谷（高）中村、青木、先田竜―山川
▽二塁打　原、古谷（以上四）山川2、喜多（以上高）

　▽坊っちゃん（香川大2勝）
香川大000000400―4
高知大000011100―3
（香）上西、田内―湯田（高）益原―松下大
▽二塁打　湯田（香）

　▽同（松山大1勝1敗）
松山大100001100―3
愛媛大000000000―0
（松）玉木―安藤（愛）亀岡、佐藤、松本―乗松
▽二塁打　藤堂、田原（以上松）

　▽同（愛媛大2勝1敗）
松山大100000000―1
愛媛大00200000×―2
（松）玉木、平山―安藤（愛）勝田、田中宏―乗松
▽二塁打　安藤（松）南（愛）

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