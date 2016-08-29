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アーチェリー　県協会長杯兼県夏季大会　記録

2016/08/29 09:30

　（28日・高松東高池戸グラウンド）＝記録は1位と香川県勢上位
　【成年】
　▽男子コンパウンド50メートルラウンド　（1）樋口英治（高松市協会）642点（2）野口（身障ク）627点（3）時岡（同）619点

　▽同リカーブ70メートルラウンド　（1）藤本修平（高松市協会）595点（2）佐藤（身障ク）524点（3）近藤（教員ク）341点

　▽リカーブ18メートルWラウンド　（1）地藤勇一（香川南）594点（2）大林（同）565点＝以下なし

　▽同10メートルWラウンド　（1）山口幹司（岡山）659点

　【少年】
　▽男子リカーブ70メートルラウンド　（1）三好晃一（高松東高）584点（2）石川（観音寺一高）532点（3）浜田（高松西高）521点

　▽同50・30メートルラウンド　（1）松原寛明（香川中央高）530点（2）中原（同）490点（3）加地（高松東高）416点

　▽同30メートルWラウンド　（1）永原滉（高松西高）526点（2）川西（同）505点（3）堀川（観音寺一高）487点

　▽同18メートルWラウンド　（1）成瀬友哉（高松東高）640点（2）滝口（観音寺一高）630点（3）大山（同）626点

　▽同10メートルWラウンド　（1）神原悠希（高松西高）643点（2）七海（観音寺一高）620点（3）伊井（同）614点

　▽女子リカーブ70メートルラウンド　（1）須田真央（香川中央高）607点（2）平見（同）551点（3）是沢（観音寺一高）524点

　▽同50・30メートルラウンド　（1）藤沢沙希（香川中央高）509点（2）藤本（同）495点（3）中田（同）495点＝2、3位は内容差による

　▽同30メートルWラウンド　（1）三木千穂（高松西高）582点（2）三枝（同）580点（3）植田（同）552点

　▽同18メートルWラウンド　（1）湯浅里菜（高松西高）650点（2）望月（同）631点（3）藤沢（香川中央高）626点

　▽同10メートルWラウンド　（1）松尾里咲（香川中央高）656点（2）公文（同）573点＝以下なし

　【中学】
　▽リカーブ50・30メートルラウンド　（1）伊賀※馬（香川Jr．ク）481点＝以下なし

　▽同30メートルWラウンド　（1）植田梨央（香川Jr．ク）496点（2）香川（同）458点（3）岡（同）412点

　▽同18メートルWラウンド　（1）地藤湧騎（香川南）634点（2）岡（香川Jr．ク）532点（3）佐々（同）514点

　【小学】
　▽リカーブ30メートルWラウンド　（1）樋口陽一（香川Jr．ク）539点＝以下なし

　▽同10メートルWラウンド　（1）名木田旺甫（岡山）601点
※は竹カンムリに圭

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