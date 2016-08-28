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弓道　県高校大会　記録

2016/08/28 09:45

（27日・琴平高）
　▽男子団体（24射）　（1）志度A（金地、川村、池田、菊田）20中（2）三本松A16中（3）三本松B16中（4）坂出A13中（4）丸亀A13中（4）多度津A13中（4）志度B13中（8）飯山A12中（8）笠田A12中（8）高松工B12中（8）高松一B12中（12）高松工A11中（12）三豊工A11中（12）石田A11中（15）坂出商A10中（15）高松一A10中（15）坂出B10中（15）琴平B10中（15）丸亀B10中（15）三豊工B10中（15）石田B10中（22）琴平A9中（22）津田A9中（24）坂出商B8中（25）高瀬A7中（25）高松商B7中（25）観音寺一B7中（25）津田B7中（29）高松商A6中（29）高松6中（29）観音寺一A6中（29）丸亀城西A6中（29）高松東B6中（29）飯山B6中（29）丸亀城西B6中（36）高松南A5中（36）高松東A5中（36）小豆島5中（36）観音寺中央5中（36）高瀬B5中（36）高松南B5中（36）多度津B5中（43）笠田B3中（44）農経1中＝2、3位は競射による

　▽女子団体（24射）　（1）高松商A（森本、斎藤、川野、中村）16中（2）高松一A13中（3）小豆島B12中（4）津田A12中（4）坂出B12中（6）高松西A10中（6）観音寺一A10中（6）高瀬B10中（6）飯山B10中（10）高瀬A9中（10）坂出商9中（10）坂出A9中（10）三本松A9中（10）高松商B9中（15）志度A8中（15）飯山A8中（15）観音寺一B8中（15）高松一B8中（19）高松南A7中（19）高松東A7中（19）丸亀A7中（19）丸亀城西A7中（19）志度B7中（19）高松南B7中（19）観音寺中央B7中（19）三本松B7中（27）琴平A6中（27）高松工B6中（27）琴平B6中（27）笠田B6中（31）小豆島A5中（31）高松A5中（31）笠田A5中（31）石田5中（31）高松西B5中（31）丸亀B5中（31）丸亀城西B5中（38）津田B4中（39）観音寺中央A3中（39）高松東B3中（39）高松B3中（42）高松工A2中＝3、4位は競射による

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