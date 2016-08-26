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全国中学校体育大会最終日／体操　高松北１３位

2016/08/26 09:22

　全国中学校体育大会最終日は25日、北信越地方であり、香川県勢は体操に出場。男子団体総合の高松北は13位だった。

体操
（福井県産業振興施設）
　▽男子団体総合　（1）草加栄（埼玉＝加茂川、緒方、平松、佐藤）171・512点（2）明洋（和歌山）170・350点（3）青山（愛知）170・075点
（草加栄は初優勝）
　▽男子個人総合　（1）安達太一（千葉・四街道）78・675点（2）渡辺（千葉・船橋）77・925点（3）近藤（愛知・水無瀬）77・875点
　▽男子種目別床運動　（1）渡辺向祥（千葉・船橋）19・725点
　▽男子種目別あん馬　（1）安達太一（千葉・四街道）19・825点
　▽男子種目別跳馬　（1）渡辺向祥（千葉・船橋）19・675点
　▽男子種目別鉄棒　（1）近藤衛（愛知・水無瀬）19・675点
　▽女子団体総合　（1）新曽（埼玉＝桑嶋、坂谷、新山、小谷）125・700点（2）青山（愛知）122・300点（3）大町一（長野）119・200点
（新曽は2年連続4度目の優勝）
　▽女子個人総合　（1）桑嶋姫子（埼玉・新曽）56・450点（2）塙（東京・小岩四）55・750点（3）芦川（静岡・常葉学園）55・350点
　▽女子種目別跳馬　（1）坂口彩夏（長野・大町一）14・400点
　▽女子種目別段違い平行棒　（1）塙颯香（東京・小岩四）13・600点
　▽女子種目別平均台　（1）桑嶋姫子（埼玉・新曽）15・350点
　▽女子種目別床運動　（1）塙颯香（東京・小岩四）14・150点

…県勢の成績…
　▽男子団体総合　（13）高松北158・362点
　▽同個人総合　（67）和田拓海（高松北）71・162点（90）安部愛翔（高松北）68・350点（94）今川智就（高松北）67・225点（98）十川陽太（高松北）62・900点
　▽同種目別床運動　（41）和田拓海（高松北）18・450点（92）今川智就（高松北）17・250点（93）安部愛翔（高松北）17・000点（99）十川陽太（高松北）16・300点
　▽同種目別あん馬　（75）和田拓海（高松北）16・600点（81）安部愛翔（高松北）16・200点（91）今川智就（高松北）15・600点（101）十川陽太（高松北）14・200点
　▽同種目別跳馬　（50）和田拓海（高松北）18・562点（75）今川智就（高松北）17・925点（92）安部愛翔（高松北）17・550点（104）十川陽太（高松北）16・650点
　▽同種目別鉄棒　（79）安部愛翔（高松北）17・600点（83）和田拓海（高松北）17・550点（96）今川智就（高松北）16・450点（101）十川陽太（高松北）15・750点
　▽女子個人総合　（62）河野栞李（木太）46・400点（81）神野優奈（高松北）44・000点
　▽同種目別跳馬　（67）河野栞李（木太）12・650点（101）神野優奈（高松北）11・900点
　▽同種目別段違い平行棒　（43）河野栞李（木太）11・100点（88）神野優奈（高松北）8・250点
　▽同種目別平均台　（68）神野優奈（高松北）11・500点（89）河野栞李（木太）10・300点
　▽同種目別床運動　（42）河野栞李（木太）12・350点（42）神野優奈（高松北）12・350点

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