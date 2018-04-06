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新人森崎、初登板で勝利　香川、愛媛に逆転勝ち　四国ＩＬｐｌｕｓ

2018/04/06 09:28

　四国アイランドリーグplusは5日、愛媛県の宇和島市営丸山球場などで2試合があった。香川オリーブガイナーズは同球場で愛媛マンダリンパイレーツと対戦。6―3で逆転勝ちし、開幕から4試合で1引き分けを挟み3連勝とした。

　香川は打線が14安打と活発だった。0―1の三回に宋、岡村の左前打でつくった2死一、二塁から、ウ・ドンギュンの左越え二塁打で2点を奪い逆転。2―2の同点に追い付かれた直後の五回は、無死一塁から笠原の中越え三塁打と犠飛で2点を勝ち越し、六回にも2点を加えた。

　先発した新人右腕の森崎（高松中央高出）は5回を被安打3、2失点の粘投で初登板勝利を飾った。九回は原田が締めて3セーブ目。

▽宇和島丸山
香　川002022000―6
愛　媛100100010―3
▽勝　森崎1試合1勝
▽S　原田4試合3S
▽敗　高下1試合1敗
▽三塁打　三好、笠原▽二塁打　クリス、ウ・ドンギュン、加藤、ヘイドーン、近藤▽盗塁　太田、新井▽失策　三好、岡村（愛）新井▽暴投　高下、河津▽与死球　森崎（太田）河津2（井戸川、木村）
▽試合時間　3時間10分

▽JAアグリあなん
ソフト000000000―0
徳　島000000000―0
（九回規定により引き分け）
（ソ）渡辺健、川原、島袋、斎藤―樋越、曽根（徳）相沢、中台、伊藤、石本―内村

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