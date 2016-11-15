香川は１３選手指名　四国ＩＬｐｌｕｓ

四国アイランドリーグplusは13日、大阪府の寝屋川市内でドラフト会議を開き、香川オリーブガイナーズは、1位で丸亀高出身の三好一生捕手（駒大）、3位で高松高出身の梶原直景外野手（東京学芸大）など13選手を指名した。香川の指名選手は次の通り。



▽1位 三好一生捕手（21）＝180センチ、80キロ、右投げ右打ち、駒大▽2位 三木田龍元投手（23）＝176センチ、78キロ、左投げ左打ち、ウイン北広島▽3位 梶原直景外野手（22）＝181センチ、80キロ、右投げ左打ち、東京学芸大▽4位 松村翔磨外野手（18）＝162センチ、65キロ、左投げ左打ち、広島商高▽5位 中村嵩友紀外野手（22）＝188センチ、93キロ、右投げ右打ち、龍谷大▽6位 高島秀伍投手（25）＝185センチ、76キロ、右投げ右打ち、セガサミー▽7位 直野和弘捕手（18）＝176センチ、75キロ、右投げ右打ち、川之江高▽8位 具志堅竜馬外野手（22）＝167センチ、67キロ、右投げ左打ち、中央学院大▽9位 藤原龍海投手（18）＝173センチ、75キロ、左投げ左打ち、神戸一高▽10位 八木亮哉外野手（21）＝178センチ、80キロ、右投げ右打ち、富士大▽11位 高原暢裕投手（19）＝175センチ、77キロ、右投げ左打ち、日本ウェルネススポーツ専門学校北九州▽12位 箱島章矢投手（22）＝179センチ、82キロ、左投げ左打ち、駒大▽13位 斎藤雅樹投手（18）＝171センチ、71キロ、左投げ左打ち、嘉麻市バーニングヒーローズ