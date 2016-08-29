香川、ソフト３軍に完敗／四国ＩＬｐｌｕｓ

四国アイランドリーグplusは28日、福岡県のタマホームスタジアム筑後などで2試合を行った。香川オリーブガイナーズ―ソフトバンク3軍の定期交流戦は七回途中降雨コールドとなり、香川は0―5で完敗、3位に後退した。通算成績は11勝2分け9敗。



香川は初回、先発の右腕原田が四球と連打などで2失点。六回には2番手竹田、3番手冨田が4長短打を浴び、3点を失いリードを広げられた。

打線は五、六回に走者を三塁に進めたが、得点できなかった。



松坂、3回無失点と好投

昨夏の右肩手術からの復活を期すソフトバンクの松坂大輔投手が28日、福岡県筑後市のタマホームスタジアム筑後で行われた四国アイランドリーグplusの香川との3軍戦に先発し、3回1安打無失点と好投した。4三振を奪い、最速147キロをマークし「しっかりイニングを投げられて良かった」と納得の表情だった。



▽タマホームスタジアム筑後

香 川0000000x―0

ソフト200003 ―5

（七回表2死降雨コールドゲーム）

▽勝 児玉10試合1勝1敗

▽S 小沢6試合2勝2敗1S

▽敗 原田14試合2勝7敗

▽三塁打 堀内、茶谷▽二塁打 川瀬、松沢、張本▽盗塁 沢坂、金子将▽失策 井戸川▽暴投 竹田▽与死球 原田（樋越）

▽試合時間 2時間13分



▽高知県越知

徳 島0004140―9

高 知0020030―5

（七回裏終了降雨コールドゲーム）

（徳）橋本直、山藤―宮下（高）秋山、丸山、渋谷―浅野

▽本塁打 ホーキンス7号（1）、8号（3）（徳）



IL後期勝敗表（28日現在）

試 勝 敗 引 勝

合 数 数 分 率 差

（1）愛 媛20 11 7 2 ．611 −

（2）徳 島19 10 7 2 ．588 0．5

（3）香 川22 11 9 2 ．550 0．5

（4）高 知17 4 9 4 ．308 3．5