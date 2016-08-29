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香川、ソフト３軍に完敗／四国ＩＬｐｌｕｓ

2016/08/29 09:32

　四国アイランドリーグplusは28日、福岡県のタマホームスタジアム筑後などで2試合を行った。香川オリーブガイナーズ―ソフトバンク3軍の定期交流戦は七回途中降雨コールドとなり、香川は0―5で完敗、3位に後退した。通算成績は11勝2分け9敗。

　香川は初回、先発の右腕原田が四球と連打などで2失点。六回には2番手竹田、3番手冨田が4長短打を浴び、3点を失いリードを広げられた。
　打線は五、六回に走者を三塁に進めたが、得点できなかった。

松坂、3回無失点と好投
　昨夏の右肩手術からの復活を期すソフトバンクの松坂大輔投手が28日、福岡県筑後市のタマホームスタジアム筑後で行われた四国アイランドリーグplusの香川との3軍戦に先発し、3回1安打無失点と好投した。4三振を奪い、最速147キロをマークし「しっかりイニングを投げられて良かった」と納得の表情だった。

　▽タマホームスタジアム筑後
香　川0000000x―0
ソフト200003　―5
（七回表2死降雨コールドゲーム）
▽勝　児玉10試合1勝1敗
▽S　小沢6試合2勝2敗1S
▽敗　原田14試合2勝7敗
▽三塁打　堀内、茶谷▽二塁打　川瀬、松沢、張本▽盗塁　沢坂、金子将▽失策　井戸川▽暴投　竹田▽与死球　原田（樋越）
▽試合時間　2時間13分

　▽高知県越知
徳　島0004140―9
高　知0020030―5
（七回裏終了降雨コールドゲーム）
（徳）橋本直、山藤―宮下（高）秋山、丸山、渋谷―浅野
▽本塁打　ホーキンス7号（1）、8号（3）（徳）

IL後期勝敗表（28日現在）
　　　　　試　　勝　敗　引 　　　勝
　　　　　合　　数　数　分 　　　率 　　差
（1）愛　媛20　11　7　2　．611 　−
（2）徳　島19　10　7　2　．588 0．5
（3）香　川22　11　9　2　．550 0．5
（4）高　知17　　4　9　4　．308 3．5

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集計対象記事：27日11:44〜29日11:44配信分

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