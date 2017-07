【ハンブルク共同】米ホワイトハウスは8日、トランプ大統領と中国の習近平国家主席がドイツ北部ハンブルクで同日行った首脳会談について報道機関に発表した際、習氏の肩書について、台湾を意味する「Republic of China(中華民国)」の大統領と紹介した。



中国の国家主席の英語表記は「President of People’s Republic of China」。AP通信はホワイトハウスが肩書を間違え「外交上の大失態」を演じたと伝えた。



公式発表が中国と台湾を混同したことで、中台の敏感な問題がトランプ政権内で理解されているのか不安視する声が出そうだ。