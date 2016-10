共同生活は１週間で崩壊？／ボイメンが映画アピール

名古屋発の男性アイドルグループ「BOYS AND MEN」(ボイメン)の歩みをドラマチックに描いた映画の公開を前に、メンバーのうち5人が東京・原宿でトークイベントを開き「一人一人の個性が出ている。このメンバーでよかったなと思える映画です」とアピールした。



メンバー10人がそれぞれ本人役を演じ、対立や葛藤を乗り越えて成長していく姿を、虚実織り交ぜて描いた。リーダーの水野勝は「素の自分のままで、台本通りのせりふを言うのは意外と難しかった」と振り返る。



作中では10人が「ボイメンハウス」と呼ばれるシェアハウスで共同生活を送っている設定。最年長の小林豊は撮影中「本当に住めたらいいのに」と、現実での同居を提案するも、他のメンバーから「1週間もたない」「みんな家出する」と拒否されたエピソードを明かし、会場を笑わせた。



イベント後、初心に立ち返るべく自ら竹下通りに立って映画のチラシを配った5人。「かつては目の前でチラシを捨てられたこともあった」というが、この日は多くの女性ファンが大切そうにチラシを受け取った。



映画「BOYS AND MEN 〜One For All、 All For One〜」は29日全国公開。