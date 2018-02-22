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優良従業員４７人表彰　観音寺職安協会

2018/02/22 09:35

表彰状を受け取る優良従業員＝観音寺市内
表彰状を受け取る優良従業員＝観音寺市内

　観音寺職業安定協会（米田卓会長）はこのほど、観音寺市内で管内24事業所から推薦された優良従業員47人を表彰した。

　観音寺、三豊両市の282事業所から勤続年数15年以上で模範的な職業人を表彰する制度で34回目。表彰式が9日にあり、米田会長は「日々変化する社会情勢の中、地域の発展に尽くしてほしい」と激励。表彰者を代表して仁尾興産の合田寿江さんが「多年の経験を生かし、地域のために貢献することを誓います」と決意を述べた。

　表彰者は次の通り。（敬称略）

　田尾康浩、三好康夫、磯野雅弘（以上アオイ電子観音寺工場）兼岡敏文（大倉工業詫間工場）合田恵子（オギタヘムト）藤川早由里、久保智代江、杉村高子（以上香川井下病院）真鍋彰良、正木秀樹（以上クシベウィンテック）近藤さつき、井上賢（以上健成会）小出通陽、河西宏之、前谷秀基（以上神島化学工業詫間工場）荻田安雄（合音精麦）矢野貴支、中井寿、十鳥琢也（以上五星）小西泰弘、矢野五月（以上讃岐缶詰）辻君和、小野敏之、豊嶋純一（以上サムソン）高尾治美、橘信雄（以上しこく美装）三崎智子、大西佳世子（以上四国フクスケ）片山雅樹、船江等（以上四国物産）白川誠（菅組）三野浩子、水沢春美（以上瀬戸運輸）川崎淳一郎、大西健太郎（以上宝田電産）合田寿江（仁尾興産）斎藤圭市呂（西日本パック）田嶋比呂美（富士建設）大川啓子、竹下佳希（以上フードレック）小宮山仕、白川誉能、十亀賢一郎（以上丸善）岡田新二（ユニ・チャーム国光ノンウーヴン）岡田浩、三好栄次、篠原利宗（以上ユニ・チャームプロダクツ）

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