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教育功労・奨励賞の２９個人・３団体表彰　観音寺市教委

2018/02/04 09:22


　観音寺市教委は3日、同市坂本町の市中央図書館で2017年度の教育功労賞・教育奨励賞の表彰式を行った。長年にわたって教育活動に貢献した3人に功労賞を、学業やクラブ活動で努力を続け、全国大会などで活躍した児童・生徒ら26個人と3団体に奨励賞をそれぞれ贈った。

　受賞者・団体は次の通り。（敬称略）
　【教育功労賞】大平幸男（大野原町、元市教育長）高橋公子（茂木町、学校薬剤師）日野孝子（栄町、同）

　【教育奨励賞】児童　高橋花音（観音寺小6年）世戸鈴菜（高室小6年）合田温（常磐小6年）吉本麗加（柞田小6年）小林莉依（豊田小6年）前川あすな（粟井小6年）樋口朋香、田埜優花（以上一ノ谷小6年）熊谷由依（大野原小6年）出浜健祐（豊浜小6年）柞田小学校合唱部（代表・久保光史）大野原小学校マーチングバンド（代表・宝田璃一）▽生徒　佐久間青空（観音寺中3年）多田紗生、安藤正紀（以上観音寺中部中3年）牧野桜子、壷井涼花（以上同2年）大塚心登（大野原中3年）谷川隼人（豊浜中3年）大西桃佳（三豊中3年）観音寺中部中学校陸上部男子（代表・長原稜真）▽一般　土井由喜（豊浜町、体育協会役員）藤原正清（茂木町、同）合田友規（出作町、同）佐川英治（植田町、同）長谷川武志（豊浜町、スポーツ少年団本部役員）平口貞和（大野原町、補導員）▽教職員　香川やよい（観音寺小）高橋利彰（大野原中）

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