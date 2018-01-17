南北軸厳選５０問クイズ　当選者決まる



正解

四国新聞社など中四国の5地方紙が元日付の特集で共同掲載した「南北軸厳選50問クイズ」の当選者が決まった。応募総数は2766通、うち188通が全問正解だった。各社からトップ賞（1万円相当）1人、2等賞（5千円相当）10人に特産品を贈る。（別表に正解）



当選者は次のみなさん。（敬称略、2等賞は県関係のみ）



【高知新聞社賞】トップ賞（土佐あかうし厳選サーロインステーキ2枚）＝中尾幸太郎（岡山県新見市）▽2等賞（土佐あかうし・四万十ポーク米豚・土佐はちきん地鶏の焼肉セット）＝中川ちよ美（さぬき市）篠原保則（まんのう町）



【四国新聞社賞】トップ賞（オリーブ牛と骨付き鳥のセット）＝安東富子（岡山県美作市）▽2等賞（鴨鍋とさぬきうどんセット）＝川崎徹（坂出市）小笠原武司（高松市）藤井美紀（高松市）



【山陽新聞社賞】トップ賞（岡山県産日本最古の蔓牛（つるうし）「千屋牛」モモステーキ4枚）＝中馬みゆき（綾川町）▽2等賞（岡山県産真っ赤な大粒いちごのビックリバスケット）＝西尾純子（高松市）松岡一雄（高松市）



【新日本海新聞社賞】トップ賞（ゆで松葉がに）＝武井優奈（高知市）▽2等賞（豚焼肉の3種盛り＆若桜肉巻きおにぎりBooむすセット）＝松下由美（高松市）岩佐樹（高松市）松村澄恵（さぬき市）



【山陰中央新報社賞】トップ賞（特選島根和牛ロースすき焼き用1万円相当）＝吉田美穂（岡山県総社市）▽2等賞（特選島根和牛ロースすき焼き用5千円相当）＝堀川昌子（丸亀市）