天気予報を見る
 
新聞購読申込
香川ニュースTOP > 記事詳細

南北軸厳選５０問クイズ　当選者決まる

2018/01/17 10:20

正解
正解

　四国新聞社など中四国の5地方紙が元日付の特集で共同掲載した「南北軸厳選50問クイズ」の当選者が決まった。応募総数は2766通、うち188通が全問正解だった。各社からトップ賞（1万円相当）1人、2等賞（5千円相当）10人に特産品を贈る。（別表に正解）

　当選者は次のみなさん。（敬称略、2等賞は県関係のみ）

　【高知新聞社賞】トップ賞（土佐あかうし厳選サーロインステーキ2枚）＝中尾幸太郎（岡山県新見市）▽2等賞（土佐あかうし・四万十ポーク米豚・土佐はちきん地鶏の焼肉セット）＝中川ちよ美（さぬき市）篠原保則（まんのう町）

　【四国新聞社賞】トップ賞（オリーブ牛と骨付き鳥のセット）＝安東富子（岡山県美作市）▽2等賞（鴨鍋とさぬきうどんセット）＝川崎徹（坂出市）小笠原武司（高松市）藤井美紀（高松市）

　【山陽新聞社賞】トップ賞（岡山県産日本最古の蔓牛（つるうし）「千屋牛」モモステーキ4枚）＝中馬みゆき（綾川町）▽2等賞（岡山県産真っ赤な大粒いちごのビックリバスケット）＝西尾純子（高松市）松岡一雄（高松市）

　【新日本海新聞社賞】トップ賞（ゆで松葉がに）＝武井優奈（高知市）▽2等賞（豚焼肉の3種盛り＆若桜肉巻きおにぎりBooむすセット）＝松下由美（高松市）岩佐樹（高松市）松村澄恵（さぬき市）

　【山陰中央新報社賞】トップ賞（特選島根和牛ロースすき焼き用1万円相当）＝吉田美穂（岡山県総社市）▽2等賞（特選島根和牛ロースすき焼き用5千円相当）＝堀川昌子（丸亀市）

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

この時間読んでほしいニュース（全国）

  1. 鎮魂と継承、願う１日　阪神大震災２３…
  2. 民進、統一会派の結論を見送り　反対続…
  3. ２０カ国外相、北朝鮮へ圧力維持　中国…
  4. 厚労省、終末期医療指針の改定案　在宅…
  5. リクルートが民泊事業に参入　米社と提…
  6. 伊豆沖の米艦衝突で艦長ら訴追へ　過失…
  7. 河野氏、慰安婦巡る新要求を拒否　韓国…
  8. ムーミン題材の出題「支障ない」　大学…
  9. ＥＵ、使い捨てプラ容器追放へ　再利用…
  10. イチロー、日本球界への復帰も　代理人…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.