三菱電機が障害者スポーツの体験会　５、６日、サンポート高松

2020年東京五輪・パラリンピックの開催に向けて、幅広い世代に障害者スポーツを体験してもらうイベント「三菱電機 Going UP キャンペーン 全国キャラバン in 香川」が5、6の両日、午前10時からサンポート高松多目的広場で開かれる。参加無料。



イベントは、西日本放送が5日に開く「RNCラジオまつり2017」の一環として開催。障害者スポーツを応援し、活力ある「共生社会」の実現を目指す三菱電機などでつくる実行委員会が企画した。車いすバスケットボール、フライングディスク、ボッチャ、ゴールボールの4競技のデモンストレーションや体験会を行う。



車いすバスケットボールの体験会では、来場者が自由に競技用車いすに乗り、健常者競技と同じ高さ(3・05メートル)のゴールとの距離などを体感できる。講師を務めるアトランタ、シドニー、アテネのパラリンピック3大会を経験した元男子日本代表の三宅克己さん(46)は「障害があっても、こんなにスポーツが楽しめるんだということを多くの人に知ってほしい。障害者スポーツが家庭や学校で話題になるきっかけをつくれたら」と期待を寄せている。



昨年10月から始まったイベントは、これまでに石川、広島、岡山、大阪、東京の5カ所で開かれている。