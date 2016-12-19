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統計功労者など１３５個人と２０団体　県協会が表彰

2016/12/19 09:40

　各種統計調査に貢献した統計調査員や統計グラフコンクールの入賞者をたたえる表彰式（県、県統計協会主催）がこのほど、県庁ホールで行われ、135個人と20事業所・団体に表彰状や感謝状を贈った。

　主な受賞者と統計グラフコンクール入賞者は次の通り。（敬称略）

　【統計功労者・優良事業所】知事表彰　石川芳美（高松市）田尾マツ子、前田香代子（以上丸亀市）久米孝子（坂出市）▽総務大臣表彰　香西和子、綾一美、府中桂子、細松悦子、鎌田栄子、松下幸子（以上高松市）近藤照司、松下輝美（以上丸亀市）三宅明美、藤本末義（以上坂出市）小田忠義（善通寺市）藤田恵子、小西武利（以上観音寺市）池田千賀子、明石忠男（以上さぬき市）古川富雄、小西具子（以上東かがわ市）安藤信子（三豊市）久保博史、田口隆司（以上土庄町）吉元芳美（小豆島町）石原君江、多田巧（以上三木町）植田政美、藤沢英明（以上宇多津町）中家博子、隅田幸子（以上まんのう町）▽厚生労働大臣表彰　岡田清子（三豊市）スマイル、マルナカ香西店、同パワーシティーレインボー店（以上高松市）同豊浜店（観音寺市）高松ハム（さぬき市）テーブルマーク山本工場（三豊市）▽経済産業大臣表彰　庵原シゲ子、渡辺陽子（以上高松市）

　【県統計グラフコンクール特選】小学1、2年　藤村朔太郎（粟井）八木郁美（池田）前田壮一朗（太田南）三谷航太郎（古高松南）＝全国コンクール入選、高木恵実、高畠紗枝（以上飯山南）▽小学3、4年　大西瑞香＝全国コンクール佳作、前田紗和子（以上付属高松）田中蘭（城西）弓木咲來、山角優羽奈（以上池田）▽小学5、6年　岡田元輝（弦打）谷内田航平（新番丁）＝全国コンクール佳作、井上結里加、河田きらら、木下涼（以上郡家）壽桃花（苗羽）西本天汰（土庄）＝全国コンクール佳作▽中学生　岩本創、岩中李久、中村剛、中村涼（以上岩黒）▽パソコン統計グラフの部　吉田桃、吉田虹太郎（以上飯野小）＝全国コンクール入選

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