環境美化に尽力　個人と団体表彰　高松市

高松市環境美化都市推進会議（会長・大西市長）はこのほど、本年度の市環境美化推進運動功労者表彰式を市役所で行い、日頃から道路・公園など公共施設の清掃奉仕や緑化活動に尽力のあった個人と団体を表彰した。



表彰を受けたのは次の通り。（敬称略）



【個人】泉君子（十川西町）、植松秀夫（国分寺町）、浦原博、村尾スミヨ、森本マスミ、渡辺孝志（以上香川町）、大北正明（浜ノ町）、大谷勉（福岡町）、岡本義弘（三谷町）、鎌倉佳光（牟礼町）、川西ミエ子（鶴市町）、喜多克幸（松島町）、北川保（円座町）、木村輝義（前田西町）、久保重俊（東植田町）、塩見正明、多田節子（以上川島東町）、田所邦紀（栗林町）、中條敏彦（屋島西町）、増井功（郷東町）、溝渕正臣（多賀町）、南敬子、森田健一（以上伏石町）、三村美代子（多肥上町）、宮崎仁希子（仏生山町）、村田平（松縄町）、森本義一（木太町）、山下薫（御厩町）、吉田博（塩江町）



【団体】庵治町浜・谷農事組合、植田校区熟年クラブ稗田会、NECフィールディング高松支店、県鬼無植木盆栽センター、高松南高、タクテック、川添地区消費者団体、木太宮前公園愛護会、御坊町東部自治会、Jリスクマネージメント高松支社、塩江安原公園愛護会、浄願寺山里山クラブ、高松商運市内営業所、高松中央高校ボランティア同好会、津之町第二公園愛護会、日新地区老人クラブ連合会第一白寿会、平塚公園愛護会、伏石北公園愛護会、伏石立石公園愛護会、松縄流石中央公園愛護会、ミサワホーム四国、由良川東公園愛護会