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「小さな親切」をもっと広げよう　高松で県大会

2016/11/13 09:47

知事賞に輝いた三井さん（右）と森君＝百十四銀行本店
知事賞に輝いた三井さん（右）と森君＝百十四銀行本店

　「小さな親切」運動県本部（竹崎克彦代表）の第46回県大会が12日、高松市亀井町の百十四銀行本店で開かれた。作文コンクールの入賞者と運動に尽力した個人・団体を表彰し、小さな親切の輪を広げていくことを誓い合った。

　作文コンクールには小学校の部458点、中学校の部273点の応募があり、入賞作品30点を選出した。最高賞の知事賞には、玉藻中2年の三井颯剛さん、桑山小3年の森虎太郎君が輝いた。三井さんは全国審査の結果、文部科学大臣賞にも選ばれた。

　大会では、2人が受賞作品を朗読。三井さんは旅行先の築地市場で受けた親切と2年越しに感謝を伝えたエピソードを、森君は海で一生懸命にごみ拾いをした体験談を紹介した。

　知事賞以外の主な表彰者は次の通り。（敬称略）
　【作文コンクール】県教育長賞　永原夢（付属高松中3年）岡井莞志（上高瀬小6年）▽高松市長賞　飯田帆乃夏（国分寺中3年）太田樹季（香南小6年）
　【感謝状】白川サヨ子
　【特別表彰】宮武寛、多田稔、山本泰三、ちちぶの会、上高瀬小学校児童会、長尾小学校
　【実行章贈呈】杉本七海（鬼無小3年）、高松たばこ販売協同組合女性部

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